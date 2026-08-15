El encarecimiento de los precios con la consecuente pérdida del poder adquisitivo que se han experimentado en los últimos años y en concreto en los últimos meses ha hecho mella en los ahorros de los cordobeses, que han experimentado una bajada de un 2% en un año. En otro orden de cosas, cuando el calor aprieta y estar bajo el aire acondicionado resulta aburrido muchos cordobeses buscan un rato de desconexión, alivio y compañía en una conversación al fresco. La Asomadilla y el Balcón del Guadalquivir reiventan y mantienen una tradición que pese a las altas temperaturas de la noche sigue viva. Finalmente, hay que destacar el fuerte terremoto, de 5 grados, registrado esta madrugada en Granada, que se ha dejado sentir en Córdoba y ha activado la fase de emergencia por parte de la Junta de Andalucía.

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