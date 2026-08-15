La actualidad del sábado 15 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La bajada del ahorro de los cordobeses, las noches al fresco en las zonas verdes de la ciudad y el terremoto de 5 grados con epicentro en Granada y sentido en Córdoba marcan el inicio de la jornada
El encarecimiento de los precios con la consecuente pérdida del poder adquisitivo que se han experimentado en los últimos años y en concreto en los últimos meses ha hecho mella en los ahorros de los cordobeses, que han experimentado una bajada de un 2% en un año. En otro orden de cosas, cuando el calor aprieta y estar bajo el aire acondicionado resulta aburrido muchos cordobeses buscan un rato de desconexión, alivio y compañía en una conversación al fresco. La Asomadilla y el Balcón del Guadalquivir reiventan y mantienen una tradición que pese a las altas temperaturas de la noche sigue viva. Finalmente, hay que destacar el fuerte terremoto, de 5 grados, registrado esta madrugada en Granada, que se ha dejado sentir en Córdoba y ha activado la fase de emergencia por parte de la Junta de Andalucía.
- El ahorro de los cordobeses cae por la pérdida de poder adquisitivo y se rompe una racha de 11 años al alza
- Del Balcón del Guadalquivir a la Asomadilla o el arte de "tomar el fresco" en Córdoba en las tardes de verano
- Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
Además, destacamos estas otras noticias:
Cultura
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Deportes
Provincia
Cofradías
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España
Andalucía
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