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La actualidad del sábado 15 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La bajada del ahorro de los cordobeses, las noches al fresco en las zonas verdes de la ciudad y el terremoto de 5 grados con epicentro en Granada y sentido en Córdoba marcan el inicio de la jornada

Cordobeses al fresco en las cálidas noches de verano.

Cordobeses al fresco en las cálidas noches de verano. / Víctor Castro

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El encarecimiento de los precios con la consecuente pérdida del poder adquisitivo que se han experimentado en los últimos años y en concreto en los últimos meses ha hecho mella en los ahorros de los cordobeses, que han experimentado una bajada de un 2% en un año. En otro orden de cosas, cuando el calor aprieta y estar bajo el aire acondicionado resulta aburrido muchos cordobeses buscan un rato de desconexión, alivio y compañía en una conversación al fresco. La Asomadilla y el Balcón del Guadalquivir reiventan y mantienen una tradición que pese a las altas temperaturas de la noche sigue viva. Finalmente, hay que destacar el fuerte terremoto, de 5 grados, registrado esta madrugada en Granada, que se ha dejado sentir en Córdoba y ha activado la fase de emergencia por parte de la Junta de Andalucía.

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