Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado del seísmo

El suelo ha temblado esta madrugada en buena parte de Córdoba. Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, en la provincia de Granada, se ha dejado sentir este sábado en Córdoba capital y en numerosos puntos de la provincia, según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Los datos del organismo estatal muestran que el movimiento sísmico llegó a percibirse en 45 localidades, barriadas, pedanías, urbanizaciones y otros núcleos de población de la provincia de Córdoba. La intensidad más alta registrada en territorio cordobés fue de III-IV en la escala macrosísmica europea (EMS). Según esa escala, la intensidad III se nota débilmente dentro de los edificios y la IV ya puede hacer vibrar ventanas, puertas u objetos. A partir de la intensidad V, el temblor es sentido por la mayoría de las personas, mientras que la VI puede causar pequeños daños en los edificios más vulnerables. Es importante señalar que una cosa es la intensidad con que se percibe el terremoto (señalada en números romanos) y otra la magnitud.

El terremoto se ha percibido en al menos seis provincias andaluzas y otras cuatro provincias españolas próximas a la zona del epicentro. Entre los lugares donde se notó se encuentra también la provincia de Málaga, uno de los principales destinos estivales de miles de cordobeses.

Cinco puntos de Córdoba alcanzan intensidad III-IV

Según los registros del IGN, los lugares de la provincia de Córdoba donde el terremoto se sintió con mayor intensidad fueron Castillo de la Albaida, La Golondrina y La Reina, en el término municipal de Córdoba; Genilla, perteneciente a Priego de Córdoba, y Montoro. En todos ellos se alcanzó una intensidad III-IV.

Las imágenes más impactantes del terremoto de Granada / Pepe Torres

Ordenadas de mayor a menor intensidad macrosísmica (EMS), estas son las localidades y núcleos de población donde el IGN ha registrado el terremoto en la provincia de Córdoba:

Intensidad III-IV — 5 localidades

Castillo de la Albaida (Córdoba)

Genilla (Priego de Córdoba)

La Golondrina (Córdoba)

La Reina (Córdoba)

Montoro

Intensidad III — 5 localidades

Aguilar de la Frontera

Alameda del Obispo (Córdoba)

La Rambla

Palma del Río

Peñatejada (Córdoba)

Intensidad II-III — 20 localidades

Alcolea (Córdoba)

Almedinilla

Bujalance

Campiñuela Baja (Córdoba)

Campo de Aras (Lucena)

Castro del Río

Córdoba

El Higuerón (Córdoba)

El Jardinito (Córdoba)

Las Ermitas (Córdoba)

Lucena

Montilla

Morente (Bujalance)

Pedro Abad

Peñarroya-Pueblonuevo

Posadas

Pozoblanco

Priego de Córdoba

Villafranca de Córdoba

Villarrubia (Córdoba)

Intensidad II — 15 localidades

Baena

Cabra

Camino Carbonell (Córdoba)

Cortijo El Rubio (Córdoba)

Doña Mencía

El Arenal (Córdoba)

El Carpio

Guadalcázar

La Carlota

La Vega (Priego de Córdoba)

Puente Genil

Santaella

Torres Cabrera (Córdoba)

Urbanización Las Lomas del Rey (La Carlota)

Villa del Río

Los datos pueden consultarse en la web oficial del IGN

Toda esta información procede del Instituto Geográfico Nacional, organismo encargado de la vigilancia sísmica en España. Los ciudadanos pueden consultar los datos del terremoto, su localización, magnitud y la información disponible sobre sus efectos en el apartado de últimos terremotos de la web oficial del IGN.