Plan de emergencias
Terremoto en Granada: qué significa la fase de emergencia 1 activada por la Junta tras el seísmo (sentido en 45 localidades de Córdoba)
La Junta de Andalucía ha activado la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico después del terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada), perceptible en Córdoba y numerosos puntos de Andalucía
La activación de la fase de emergencia no significa que exista una situación de catástrofe, pero sí que las administraciones pasan del seguimiento preventivo a una respuesta operativa ante las posibles consecuencias del terremoto. Esa es la principal diferencia que supone la declaración de la situación operativa 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía.
La Junta de Andalucía ha activado este nivel después del terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) registrado durante la madrugada de este sábado y que se ha sentido con claridad en Córdoba capital y numerosos municipios de la provincia, así como en otras zonas de Andalucía.
Según establece el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, la situación operativa 1 constituye el primer nivel de la fase de emergencia propiamente dicha. Se aplica cuando las consecuencias producidas por un episodio sísmico pueden ser atendidas, en principio, con los medios y recursos disponibles en el ámbito local.
Esto supone una diferencia importante respecto a la denominada situación 0 o fase de preemergencia, que corresponde a terremotos ampliamente sentidos pero sin víctimas ni daños materialesrelevantes y en los que fundamentalmente se intensifican la vigilancia y la información.
Plan de Emergencias ante el riesgo sísmico en Andalucía (PDF)Plan de Emergencias ante el riesgo sísmico en Andalucía (PDF)
¿Qué cambia al entrar en situación operativa 1?
La declaración implica que los servicios de emergencia deben estar preparados para intervenir ante incidencias, daños materiales o posibles personas afectadas, al mismo tiempo que se evalúa la evolución del episodio y las consecuencias que haya podido ocasionar.
En este primer nivel, la respuesta se articula principalmente desde el ámbito municipal. Si un ayuntamiento activa su correspondiente Plan de Actuación Local, la dirección de las actuaciones corresponde al alcalde o alcaldesa del municipio afectado, movilizando los recursos municipales que resulten necesarios.
Mientras tanto, la Junta de Andalucía mantiene el seguimiento y la coordinación del episodio sísmico, especialmente para comprobar si las incidencias pueden resolverse con esos recursos o si la situación requiere una respuesta de mayor envergadura.
Por tanto, estar en situación operativa 1 no significa que los medios locales hayan sido desbordados. Precisamente esa es una de las claves para entender los diferentes niveles del plan.
Si los daños, el número de afectados o la extensión territorial de la emergencia superasen la capacidad de respuesta municipal, el dispositivo podría elevarse a una situación operativa 2, primero en el ámbito provincial o, si las circunstancias lo exigieran, en el regional.
La situación 3 queda reservada para los episodios de mayor gravedad, especialmente cuando existen consecuencias muy importantes, se ven afectadas varias comunidades autónomas o se declara una emergencia de interés nacional, lo que abre la puerta a la dirección estatal del dispositivo.
En términos sencillos, la escala de respuesta avanza a medida que crecen las consecuencias del terremoto: municipio, provincia, ámbito autonómico y, en los casos más graves, Estado.
Precaución ante posibles réplicas o desprendimientos
La activación del plan conlleva también reforzar los mensajes de autoprotección a la población. La Junta ha recomendado mantener la calma y evitar entrar y salir innecesariamente de los edificios, además de mantenerse alejado de fachadas, cornisas, balcones o muros ante el riesgo de desprendimientos.
Estas recomendaciones cobran especial importancia después de un movimiento sísmico intenso, ya que determinados elementos de edificios o construcciones pueden haber quedado debilitados aunque a simple vista no se aprecien daños importantes.
El terremoto se ha dejado sentir en Córdoba capital y al menos 45 puntos de la provincia, además de numerosas localidades de Granada, Málaga y otras provincias. En la Costa del Sol fue perceptible, entre otros lugares, en Estepona, Fuengirola, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Nerja o Málaga capital, una zona en la que durante el mes de agosto pasan sus vacaciones miles de cordobeses.
La activación de la fase de emergencia en situación operativa 1 debe entenderse, por tanto, como un mecanismo para coordinar la respuesta, evaluar posibles daños y disponer de los recursos necesarios desde el primer momento, y no como una declaración de máxima gravedad.
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