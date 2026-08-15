Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía

Un terremoto de 5 grados de magnitud con epicentro en Alhendín, en Granada, se ha dejado sentir en Córdoba capital y en muchos de los municipios de su provincia. De hecho, ha sido perceptible en al menos seis provincias andaluzas y otras cuatro españolas cercanas a la zona nazarí, entre ellas Málaga, donde veranean miles de cordobeses. Por ello, la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto de 5 grados de magnitud y con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se activa esta fase por la magnitud del seísmo, que ha motivado más de 200 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado, ha alcanzado una intensidad de 5 grados y ha tenido su epicentro a 2 kilómetros de profundidad.

Según ha informado Sanz en un audio remitido a los medios, la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA) ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, para poder reforzar el seguimiento de la situación y coordinar tanto recursos como las actuaciones necesarias.

El consejero de Emergencias ha explicado que la Junta trabaja de manera coordinada con la Diputación de Granada y los ayuntamientos afectados.

Análisis de los puntos con daños para evitar el tránsito

Ha añadido que bomberos y policías están analizando durante la madrugada puntos con daños para evitar que por la zona transiten peatones y ha pedido a los ciudadanos que respeten las señales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y no se acerquen a las zonas afectadas por el seísmo.

Sanz ha adelantado además que la Junta convocará al Grupo de Arquitectos Voluntarios de Andalucía, para analizar el estado de los edificios afectados por el temblor, y mantiene el contacto con el Instituto Andaluz de Geofísica.

Mantener la calma y evitar la entrada y salida de edificios en Granada

La Junta ha aconsejado a la población que mantenga la calma y evite entrar y salir de edificios, además de otras medidas preventivas y de autoprotección como alejarse de fachadas, cornisas, balcones o muros por la posibilidad de que se produzcan desprendimientos.

Sucesión de réplicas esta madrugada, tras el terremoto de 5 grados registrado en Granada. / Web del IGN

En las últimas ocho horas se han registrado otros cuatro terremotos de entre 2.2 y 3.7 en Gójar, Ogíjaras, Otura y La Zubia, municipios como Alhendín ubicados en el área metropolitana de Granada.

Una quincena de temblores siguen al terremoto

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado quince terremotos de diferente intensidad concentrados en el área metropolitana de Granada después del seísmo de intensidad 5 y con epicentro en Alhendín que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido.

Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contabiliza quince terremotos registrados en la Vega de Granada entre la 1:08 y las 3:19 horas de este sábado, réplicas del seísmo de magnitud 5 y con epicentro a 2 kilómetros de profundidad en Alhendín.

Estos temblores han tenido su epicentro en Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín y la intensidad ha variado entre 1.6 y 2.6 de magnitud.

La continuidad de terremotos, todos en un área que comparte falla, ha recordado al denominado enjambre sísmico que sufrió la Vega de Granada en enero de 2021.

¿Qué hacer ante un terremoto? Prevención: botiquín, suministros y revisión de la vivienda

Antes de un seísmo, los expertos aconsejan disponer de un botiquín de primeros auxilios, linternas, pilas y tener identificados los números de emergencia, centralizados en Andalucía a través del 112. También recomiendan conocer el modo de desconectar la luz, el gas y el agua y establecer un plan familiar de encuentro en caso de evacuación.

En viviendas situadas en áreas sísmicas, debe evitarse colocar objetos pesados en alto y fijar muebles como armarios o estanterías a la pared. Se aconseja revisar periódicamente la estructura del edificio.

Qué hacer ante un terremoto / CÓRDOBA

Durante el terremoto: mantener la calma y evitar salidas precipitadas

El primer consejo ante un temblor es mantener la calma. Si la persona se encuentra dentro de un edificio, debe permanecer en su interior y buscar protección bajo mesas, camas, mostradores, sofás o en rincones seguros, siempre protegiendo la cabeza. Se recomienda alejarse de ventanas, vitrinas y paredes exteriores, no usar el ascensor y evitar correr hacia la salida.

Si el temblor sorprende en el exterior, se debe permanecer en zonas abiertas y alejarse de cornisas, cables eléctricos y fachadas. En caso de ir en coche, lo adecuado es detenerse y permanecer en el interior del vehículo, lejos de puentes o taludes.

Qué hacer ante un terremoto / CÓRDOBA

Tras el terremoto: revisar daños y evitar el colapso de líneas telefónicas

Después del seísmo, es fundamental conservar la calma y ayudar a que otras personas no entren en pánico. Los expertos recomiendan comprobar si hay heridos y solo mover a los graves en caso de peligro. También indican revisar las conducciones de agua, gas y electricidad, cerrando las llaves de paso si existe duda sobre su estado.

Se aconseja no usar el teléfono salvo urgencias, priorizando los mensajes de texto para evitar saturar las líneas. Es conveniente seguir la información emitida por las autoridades a través de la radio y actuar con cautela al abrir armarios o muebles.

En edificios dañados, la evacuación debe ser ordenada y gradual. Tras un terremoto fuerte suelen producirse réplicas, que pueden causar nuevos daños.

Qué hacer ante un terremoto / CÓRDOBA

Riesgo de maremotos cuando el epicentro es marino

Si el seísmo se origina en el mar, existe la posibilidad de un maremoto, especialmente en zonas como el Golfo de Cádiz. En estos casos, se recomienda mantenerse alejado de la costa y seguir las directrices de Protección Civil.