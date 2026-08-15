El sorteo del Cuponazo de la ONCE reparte 800.000 euros entre Córdoba y Montilla: "Acabo de llegar, se ve que doy suerte"

La ONCE ha repartido dos grandes premios en la provincia de Córdoba tras el sorteo del Cuponazo celebrado este viernes 14 de agosto, con un total de 800.000 euros en 20 cupones. En concreto, se trata de diez cupones afortunados en la capital, cada uno con 40.000 euros y vendidos por el empleado José Antonio Sánchez; y otros diez boletos en la localidad de Montilla, sellados por el cuponero José Córdoba.

José Antonio Sánchez, llegar y pegar: "Espero que sea una señal de algo más"

José Antonio Sánchez, vendedor en la capital desde 1999 ha llevado la suerte a su nuevo punto de venta, en el centro comercial El Arcángel. Aunque ha sido llegar y pegar, puesto que reconoce, en una nota de prensa de la ONCE, que "acabo de llegar a este sitio y se ve que doy suerte, espero que sea una señal de algo más".

José Antonio Sánchez, vendedor de la ONCE en el centro comercial El Arcángel. / CÓRDOBA

Emocionado, Sánchez comenta que hasta entonces había vendido sus cupones en Aguilar de la Frontera, y el cambio a la capital lo ha notado en el ritmo de vida, especialmente al tratarse de un centro comercial muy visitado por cordobeses y foráneos. "Aquí hay un vaivén de gente constante, pero yo sigo sintiéndome querido y ahora seguro que más". "Estoy muy contento de esta noticia y deseando compartirla", concluye emocionado.

José Córdoba reparte 400.000 euros en Montilla tras perder a su hermano

Por su parte, José Córdoba, quien ha vendido otros diez cupones afortunados en Montilla, lleva trabajando para la ONCE desde 2023. El premio llega tras una mala racha personal, puesto que ha perdido a su hermano, Juan Miguel, hace poco. Precisamente, le atribuye a él su golpe de fortuna: "Ya creía que tenía el santo", cuenta entre lágrimas, antes de contar que se siente "muy contento de repartir alegría y de ver un poquito de luz, por fin". Una noticia, en definitiva, "muy buena para mí, pero todavía mejor para mis clientes; estoy deseando ir con ellos".

José Córdoba, vendedor de la ONCE en Montilla. / CÓRDOBA

Más de 2 millones de euros entre cinco provincias andaluzas

El sorteo del Cuponazo del viernes ha repartido más de 10 millones de euros en premios en Andalucía, Castilla la Mancha y la Comunidad de Madrid. En el caso de Andalucía, además de los 800.000 euros en Córdoba, se han repartido 400.000 euros en Barbate (Cádiz), 320.000 euros en Roquetas de Mar (Almería) y 200.000 euros en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Además, el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes ha dejado también dos premios de segunda categoría, dotados con un total de 162.307,80 euros en Morón de la Frontera (Sevilla) y Jaén.

Por lo tanto, la ONCE ha entregado este viernes entre las cinco provincias andaluzas más de 2 millones de euros.