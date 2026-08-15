El PSOE propone una nueva tasa para los grandes conciertos privados con ánimo de lucro en Córdoba

El grupo municipal del PSOE propondrá la creación de una nueva tasa municipal para los conciertos musicales de gran formato organizados por empresas privadas con ánimo de lucro. La medida se incluirá entre las enmiendas que los socialistas presentarán al proyecto de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Córdoba para 2027.

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, ha explicado que quedarían fuera de este nuevo tributo los eventos organizados por cofradías y asociaciones, así como aquellos de carácter benéfico o que se desarrollen sin ánimo de lucro.

Según Hurtado, este tipo de tasa ya existe en otras ciudades españolas y ha puesto como ejemplo Sevilla, donde, según ha señalado, puede alcanzar un máximo de 16.000 euros por evento en función del aforo.

El PSOE pide que las promotoras asuman parte del coste municipal

El portavoz socialista argumenta que la concentración de grandes eventos, especialmente durante los fines de semana, supone un importante gasto para el Ayuntamiento por la necesidad de desplegar efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Sadeco y otros servicios municipales.

Por ello, el PSOE considera que las empresas promotoras de grandes conciertos, como los responsables de eventos como Córdoba Live o Califas Fest, deberían contribuir a financiar esos servicios en función del aforo de cada convocatoria.

Hurtado sostiene además que el Ayuntamiento tiene dificultades para disponer de los efectivos necesarios durante estos conciertos y para afrontar posteriormente el pago de las horas extraordinarias y complementos de los trabajadores municipales.

Críticas a las ayudas a Córdoba Live y Califas Fest

El portavoz socialista también ha criticado que, a su juicio, el Ayuntamiento no grave económicamente estos eventos por los costes que generan mientras cede gratuitamente durante un mes el recinto de El Arenal para Córdoba Live y plantea destinar 1,2 millones de euros en subvenciones a Córdoba Live y Califas Fest.

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Para el PSOE, la implantación de esta nueva tasa permitiría cubrir parte del gasto extraordinario generado por estos acontecimientos y facilitaría el pago de los complementos correspondientes a policías locales, bomberos y otros empleados municipales movilizados durante su celebración.