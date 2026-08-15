Pedro Pablo Pérez, profesor de Loyola: "Muchos hogares solo podrán ir una semana de vacaciones, aquellos que puedan"

Los profesores de Economía de la Universidad Loyola Andalucía Carmen López y Pedro Pablo Pérez relacionan la caída del ahorro en Córdoba con la pérdida de poder adquisitivo. Los últimos datos del Banco de España, relativos al primer trimestre de 2026, apuntan a un descenso del 2% anual en los depósitos bancarios de familias y empresas, y detrás de ese resultado se hallan, según explican, factores como el aumento de los precios y de los tipos de interés, y la presión fiscal.

Pedro Pablo Pérez alude a las subidas experimentadas en los gastos corrientes de las familias como la luz, el agua, los carburantes y los alimentos. Destaca que "los salarios no han subido en la misma medida", a lo que se suma la falta de deflactación (eliminar el efecto de la inflación) en los impuestos, lo que lleva a los ciudadanos a pagar más tributos. Esto provoca que "una parte importante de la subida (salarial) para hacer frente al IPC se la coman los impuestos", detalla.

En esta línea, afirma que "las familias tienen menos disponibilidad para ahorrar y a las empresas les ocurre lo mismo". Este profesor señala que "el nivel salarial es el más bajo de los países similares al nuestro en el entorno europeo" y también apunta que "los empresarios tratan de subir los sueldos, pero no en la misma medida que aumentan los precios, porque tampoco tienen capacidad".

En este contexto, consumir es más caro. "Muchos hogares solo se podrán ir una semana de vacaciones, aquellos que puedan, porque no tienen", advierte. En cualquier caso, será necesario observar la evolución del ahorro en los próximos trimestres para constatar si se mantiene la tendencia bajista.

Carmen López: "El aumento de renta se ha destinado al consumo"

Por su parte, Carmen López indica que, "en este ejercicio, dados los incrementos de los precios, el aumento de renta que se ha generado se ha destinado al consumo, por lo que los depósitos no han aumentado o incluso han disminuido, porque el menor poder adquisitivo ha hecho que no se genere ahorro que se destine a los depósitos".

Junto a otras ideas, la profesora alude a las empresas del sector manufacturero y explica que "se vieron especialmente afectadas por la crisis de Oriente próximo iniciada a comienzos del año, por lo que las expectativas empeoraron afectando a la cifra de créditos y, por tanto, también a la de depósitos".