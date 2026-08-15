Economía
La paradoja del verano: Córdoba gasta 110 toneladas de hielo al día, pero el consumo baja en agosto
Los meses de mayor demanda son mayo y junio, cuando el calor empieza a apretar y la ciudad se encuentra en su temporada alta del turismo
En verano, nadie en Córdoba quiere quedarse sin hielo. Es sólo agua en estado sólido, pero refresca el tinto de verano, los cócteles, el gazpacho y hasta el género de las pescaderías. Quedarse sin cubitos en una celebración es casi lo mismo que olvidarse las bebidas. Y pese a lo que pueda pensarse, el verano cordobés no es la época de mayor consumo de hielo, más bien lo contrario.
Coinciden en ello dos distribuidores de hielo de la capital, Alihielo (Hielos Córdoba) y Hielos Yupi. La razón que explica el menor consumo de nieve durante los meses de más calor es sencilla: gran parte de los negocios que más lo demandan están cerrados en esta época. No hay bodas ni grandes celebraciones familiares (aunque sí verbenas y ferias que palian en parte la demanda), muchos restaurantes y bares están cerrados y lo mismo ocurre con las discotecas. Todos ellos son grandes consumidores de hielo. Se sigue abasteciendo, cómo no, a los supermercados y minoristas, además de a la hostelería que sigue abierta. Incluso se realizan envíos en domingo.
Sin fabricantes en la ciudad
Córdoba tiene otra característica singular en el mercado del agua congelada: nadie la fabrica a gran escala en la ciudad, más allá de los generadores que puedan tener algunos establecimientos de hostería. Las altas temperaturas dificultan y encarecen su elaboración, de modo que sale más barato importarlo de otras provincias con fábricas en lugares más frescos. Las empresas cordobesas del ramo se centran en la distribución a gran escala.
Samuel Antón, propietario de la distribuidora Hielos Yupi, estima que la ciudad consume a diario de media unas 110 toneladas de hielo, incluyendo todos los sectores y distribuidores. Se trata de una media de todo el año, pero el mercado tiene grandes picos. "A partir del 15 de julio hay muchos negocios, sobre todo los bares y discotecas del Centro, que están al 10 o 20% porque la mayoría cierran por vacaciones. Hasta el puente de agosto hay un mes en que la cosa está floja", asegura Antón.
En parte, esa caída en la demanda se compensa porque en los sitios abiertos se consume mucho más hielo, que se emplea hasta para el café. Samuel Antón explica que "las tiendas de alimentación y las verbenas y ferias hacen que el consumo no se venga abajo del todo y no se note tanto. Lo que te quitan por un lado te lo dan por otro".
La época de mayor demanda son los meses de mayo y junio. En esas fechas las temperaturas empiezan a subir, es temporada alta para el turismo y todos los locales están abiertos. También hay bodas y todo tipo de celebraciones que demandan el producto para enfriar las bebidas. Septiembre y octubre son también buenos momentos porque "vuelven los estudiantes", sostiene el propietario de Hielos Yupi. El periodo en que más baja el consumo de hielo, con cierta lógica, son los meses posteriores a la Navidad y hasta la Semana Santa.
Alihielo: "Vendo menos hielo porque la mitad de los bares están cerrados"
Para Salvador Gutiérrez, gerente de Alihielo, la situación es similar: "En verano vendo menos hielo porque no hay bodas, la mitad de los bares están cerrados y tengo a gente de vacaciones. Córdoba está casi vacía ahora". Exceptuando mayo, su mejor mes del año pasado fue octubre, "lo que no parece lógico, pero fue un mes en que hizo mucho calor".
Gutiérrez apunta que "en Córdoba no hay fabricantes de hielo, antiguamente hace 20 años sí los había, pero la ciudad es muy mala para eso porque cuando más demanda tienes estás a 50 grados y las máquinas dan problemas". Por eso trae el hielo de la vecina provincia de Jaén en grandes camiones frigoríficos para después repartirlo por toda la ciudad, siempre respetando la cadena de frío para que nadie reciba un hielo aguado.
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