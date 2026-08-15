Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 15 de agosto de 2026
Noches de música en la puerta
‘Juntura’
El espectáculo, en formato de sexteto, propone una comunión directa entre artistas y público, donde cada voz aporta una forma distinta de sentir y el baile recoge esa energía para convertirla en presencia, ritmo y emoción. Con Ángel Reyes (baile) y invitados: Alberto Parraguilla y Agueda Saavedra (baile), Miriam Montes y Mara Rey (cante) y
Marcos de Silvia (guitarra). Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo.
21.30 horas.
XXXVII Verbena
Federación de Peñas Cordobesas
Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones del coro Ritmo y Compás, copla; Patricia Arenas, canción moderna; David Lozano y el grupo musical Mariceli Ramírez. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Al calor del flamenco
Recital de cante flamenco
La cantaora Alba Martos de Linares (Jaén), formada en el Conservatorio Superior de Córdoba y la Fundación Cristina Heeren de Sevilla con maestros como José de la Tomasa. Estará acompañada a la guitarra por Antonio Contíñez. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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