Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en GranadaAhorro de los cordobesesCórdoba CFNoches al frescoUCOEmbalses CórdobaVPO Cerro MurianoHomenaje a FosforitoRefuerzo SadecoRobo en el centroAsalto CeutaParadoja del hieloTráfico 15 de agostoFiestas 15 de agosto
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 15 de agosto de 2026

‘Juntura’

‘Juntura’ / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Noches de música en la puerta

‘Juntura’

El espectáculo, en formato de sexteto, propone una comunión directa entre artistas y público, donde cada voz aporta una forma distinta de sentir y el baile recoge esa energía para convertirla en presencia, ritmo y emoción. Con Ángel Reyes (baile) y invitados: Alberto Parraguilla y Agueda Saavedra (baile), Miriam Montes y Mara Rey (cante) y

Marcos de Silvia (guitarra). Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Puerta del Puente.

Plaza del Triunfo.

21.30 horas.

XXXVII Verbena

Federación de Peñas Cordobesas

Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones del coro Ritmo y Compás, copla; Patricia Arenas, canción moderna; David Lozano y el grupo musical Mariceli Ramírez. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Al calor del flamenco

Recital de cante flamenco

La cantaora Alba Martos de Linares (Jaén), formada en el Conservatorio Superior de Córdoba y la Fundación Cristina Heeren de Sevilla con maestros como José de la Tomasa. Estará acompañada a la guitarra por Antonio Contíñez. Entrada libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Posada del Potro.

Plaza del Potro.

22.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. 

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
  2. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  3. Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
  4. Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
  5. Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
  6. El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
  7. Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
  8. Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: 'Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería

Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento

Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento

Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía

Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 15 de agosto de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 15 de agosto de 2026

La Universidad de Córdoba sale del listado de las mil mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái

La Universidad de Córdoba sale del listado de las mil mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái

La paradoja del verano: Córdoba gasta 110 toneladas de hielo al día, pero el consumo baja en agosto

La paradoja del verano: Córdoba gasta 110 toneladas de hielo al día, pero el consumo baja en agosto

Pedro Pablo Pérez, profesor de Loyola: "Muchos hogares solo podrán ir una semana de vacaciones, aquellos que puedan"

Pedro Pablo Pérez, profesor de Loyola: "Muchos hogares solo podrán ir una semana de vacaciones, aquellos que puedan"

El ahorro de los cordobeses cae por la pérdida de poder adquisitivo y se rompe una racha de 11 años al alza

El ahorro de los cordobeses cae por la pérdida de poder adquisitivo y se rompe una racha de 11 años al alza
Tracking Pixel Contents