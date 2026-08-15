Defensa
El Ejército de Tierra adjudica por 5,5 millones el nuevo centro de mantenimiento de los VCR 8x8 en Cerro Muriano (Córdoba)
La oferta ganadora ha sido la presentada por la UTE formada por Adiante y Joaquín Pérez Arroyo
El Ejército de Tierra ha adjudicado por 5,5 millones de euros la construcción de un nuevo centro de mantenimiento para los vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón en la base de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X), según ha adelantado Infodefensa. La oferta ganadora, presentada por una UTE formada por Adiante y Joaquín Pérez Arroyo, queda casi 1,5 millones por debajo del presupuesto base de 6,9 millones.
Las nuevas instalaciones estarán destinadas al mantenimiento de segundo escalón de estos blindados y, de acuerdo con los plazos de la licitación consultados por la mencionada web, está previsto que entren en funcionamiento a principios de 2028. El centro tendrá formato de nave industrial y contará con talleres de electrónica, transmisiones, chapa y mecánica, criptografía y armamento, además de ocho puestos para trabajar sobre los vehículos, almacenes, oficinas, vestuarios y salas auxiliares.
El edificio tendrá 1.704 metros cuadrados útiles
El edificio dispondrá de 1.704 metros cuadrados útiles, de los que más de 1.000 se destinarán a puestos de trabajo y otros 500 a talleres y almacenes, además de un puente grúa con capacidad para 16 toneladas. El proyecto está vinculado a la llegada de los VCR 8x8 a la Brigada Guzmán el Bueno, entre ellos vehículos de infantería, versiones de zapadores y una configuración para observador avanzado de artillería.
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