El ahorro de los cordobeses cae por la pérdida de poder adquisitivo y se rompe una racha de 11 años al alza

El ahorro de familias y empresas cordobesas ha roto en 2026 la tendencia alcista de los últimos 11 años, experimentando un descenso anual del 2% en los depósitos realizados en entidades financieras. Los 16.646 millones de euros registrados al cierre de marzo (último dato disponible) representan una caída de 426 millones respecto al mismo periodo de 2025 y arrojan la primera bajada anual registrada para un primer trimestre desde 2015.

El encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo, fundamentalmente, se hallan detrás de este resultado, que llega después de las cifras récord alcanzadas en ejercicios anteriores. Al inicio de 2025, los cordobeses guardaban 17.072 millones en los bancos y el segundo trimestre del año pasado finalizó con un máximo histórico de 17.354 millones.

De esta forma, la información publicada recientemente por el Banco de España (BDE) indica que entre enero y marzo pasados el ahorro generado por otros sectores residentes (donde se enmarcan hogares y empresas) ha disminuido en 660 millones si se compara con diciembre, lo que se traduce en una caída trimestral del 4%. La pérdida de depósitos en los inicios de año respecto al trimestre anterior sí se observa en ejercicios anteriores y se relaciona con una menor actividad económica.

España, en máximos históricos

Sin embargo, en esta ocasión la estadística apunta a una caída interanual que, además, es contraria al crecimiento registrado en España, donde los depósitos han ascendido a 1,6 billones de euros. Este importe supera levemente la cifra contabilizada entre octubre y diciembre de 2025, y es el pico más alto de la serie estadística comenzada en 1986. Hace un año, familias y empresas tenían 1,5 billones depositados, por lo que a nivel nacional sí se ha mantenido el incremento del ahorro.

Un viandante camina junto a la publicidad de un banco en Córdoba. / Víctor Castro

Más depósitos a la vista

Respecto a la fórmula elegida por los ahorradores cordobeses para depositar su dinero en el banco, 14.274 millones se encuentran a la vista, un 2% más que hace un año (224 millones más). Este producto permite disponer libremente del dinero.

Por otra parte, familias y empresas guardan 2.364 millones a plazo y este importe ha caído un 1% en el último año, con la pérdida de 18 millones. Este producto permite recuperar el ahorro una vez transcurrido el tiempo pactado. Si se dispone del dinero antes, el cliente sufre una penalización. No obstante, el descenso más destacado se observa en la cesión temporal de activos, que ha pasado de 639 millones a comienzos de 2025, a 7 millones en marzo pasado.

Bajan los ahorros y aumentan los créditos

Al tiempo que descienden los recursos económicos de familias y empresas en Córdoba, crece la financiación a estos sectores. Así, el primer trimestre ha concluido con 12.446 millones en créditos concedidos, lo que se traduce en una subida anual del 1% (encadena ya dos años de crecimiento) y 89 millones más en números absolutos. A pesar de ello, la cuantía prestada por los bancos ha bajado un 2% en el inicio de 2026 respecto al cierre del año pasado.

Para tener una idea más nítida sobre la evolución de los préstamos a hogares y negocios, hay que remontarse a junio de 2008, cuando la suma total de los créditos alcanzó un máximo histórico de 23.348 millones en la provincia. Después de esto, llegó la última gran crisis financiera y en la actualidad las entidades tienen políticas más restrictivas sobre la concesión de préstamos.