Procesión
La Virgen del Tránsito recorre las calles de Córodba este 15 de agosto en Córdoba: horario, recorrido de la procesión y paso por la Mezquita-Catedral
La imagen de la Virgen dormida recorrerá las calles del Alcázar Viejo y el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba a partir de las 20.00 horas
Las calles del Alcázar Viejo, sus alrededores y el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba se preparan para recibir, como cada 15 de agosto, a Nuestra Señora del Tránsito.
La salida está prevista a las 20.00 horas desde la parroquia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio). El paso, que porta la urna con la imagen de la Virgen dormida, llegará a la plaza de San Basilio antes de iniciar un recorrido que llevará a la corporación por las calles de Enmedio y Caballerizas Reales en dirección a la Mezquita-Catedral.
El itinerario de la comitiva continuará por Amador de los Ríos, Corregidor Luis de la Cerda y Magistral González Francés hasta alcanzar la Puerta de Santa Catalina. Una vez en el interior de la Santa Iglesia Catedral, la hermandad realizará estación ante el Santísimo.
Finalizado el acto eucarístico en el templo catedralicio, Nuestra Señora del Tránsito emprenderá el camino de regreso hacia San Basilio por Magistral González Francés, Corregidor Luis de la Cerda, Caballerizas Reales y San Basilio, hasta alcanzar de nuevo la plaza. La entrada en la parroquia está prevista en torno a las 23.00 horas.
Acompañamiento musical
Durante el recorrido, el paso estará acompañado musicalmente por la banda de música Tubamirum, de Cañete de las Torres, que pondrá sus sones a una procesión que cada año congrega a numerosos cordobeses y visitantes en las calles del Alcázar Viejo y en el entorno de la Catedral.
Función solemne
Como conclusión al triduo que se viene celebrando en honor de la Virgen del Tránsito el 15 de agosto, festividad de la Asunción, la hermandad celebrará función solemne a las 12.30 horas. La predicación correrá a cargo de Jesús Poyato, canónigo de la Catedral y párroco de San Basilio, y del fraile carmelita José Carlos Sillero.
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