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Economía

UGT y CCOO alertan de la exclusión laboral de trabajadores menos formados

Paqui Haro y Aurelio Martín aluden a los colectivos vulnerables y a la situación de los barrios desfavorecidos

Usuarios del Servicio Andaluz de Empleo, en una imagen de archivo.

Usuarios del Servicio Andaluz de Empleo, en una imagen de archivo. / A. J. González

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Las oportunidades laborales aumentan en Córdoba, pero el crecimiento no alcanza a todos los trabajadores por igual. UGT y CCOO valoran de forma positiva la reducción del número de hogares que tienen a todos sus miembros en paro, que son 16.000 en la actualidad (-7% anual), aunque también alertan sobre la exclusión laboral de colectivos vulnerables y de aquellos trabajadores menos formados.

"A grandes rasgos, tanto la Encuesta de Población Activa como el paro registrado tienen datos espectaculares, pero la temporada alta es muy buena y también influyen las campañas agrícolas", precisa Paqui Haro, secretaria de Empleo de UGT, sobre los últimos resultados conocidos. Esta responsable afirma que, pese a la mejora del empleo, continúan existiendo dificultades para colectivos como los mayores de 45 años y persiste la brecha entre hombres y mujeres.

Hace referencia, además, a la situación de barrios más desfavorecidos y a hándicaps como la falta de formación, recordando que "hay zonas donde prima más salir a trabajar. Prefieren ganarse la vida en edades tempranas y, al final, se vuelve en su contra, pero afortunadamente parece que esa mentalidad va cambiando".

Aurelio Martín: "El código postal tiene mucho que ver"

De su parte, el secretario de Organización de CCOO, Aurelio Martín, destaca que, "aunque haya menos hogares con todos sus miembros en paro, las condiciones de trabajo no permiten que muchos de ellos puedan salir de la probreza". Así, este responsable apunta al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, y hace hincapié en la brecha "cada vez mayor" entre ricos y pobres, y la eventualidad y la estacionalidad del empleo.

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Acerca de la educación, Aurelio Martín afirma que "cada vez hay menos ciclos públicos y aumentan los privados, sobre todo, aquellos que demandan empleo. Estamos hablando de 3.000 a 9.000 euros al año que cuesta un curso de Formación Profesional, que hay muchas familias que no se lo pueden costear y es la pescadilla que se muerde la cola". También subraya que, "indudablemente, el código postal tiene mucho que ver a la hora de encontrar trabajo e influye también la falta de formación por el abandono escolar temprano en barrios marginales".

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