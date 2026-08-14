La situación de los pantanos cordobeses, a estas alturas del verano, es mucho mejor que el año pasado en las mismas fechas gracias a las lluvias del pasado otoño. Los embalses de la provincia acumulan un total de 2.620 hectómetros cúbicos de agua, un 64% más de la que llevaban que a mediados del agosto pasado. Te mostramos cuál es el estado de cada uno de ellos. En otro orden de cosas, la limpieza de las calles de Córdoba contará a partir de mañana con un refuerzo extraordinario de personal, tras la incorporación de 87 peones temporales a Sadeco. El objetivo es mejorar el mantenimiento de las calles y para ello se aplicarán medidas como la vuelta del baldeo nocturno a diario. Por otra parte, la Diputación de Córdoba ha iniciado los trámites para la construcción de 55 VPO en la barriada de Cerro Muriano. La institución prevé licitar dos parcelas ubicadas en el término municipal de Córdoba donde se construirán las viviendas.

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