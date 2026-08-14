La actualidad del viernes 14 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La bajada del paro en la provincia, el aumento de alumnos con altas capacidades y las ferias y fiestas patronales que se celebran este fin de semana en los pueblos abren la crónica del día
El mercado de trabajo cordobés mira al futuro con optimismo y, en este escenario, el número de hogares que tienen a todos sus miembros en desempleo se ha reducido en 1.200 durante el último año. En la actualidad, un total de 16.000 núcleos familiares de Córdoba y su provincia tienen a todos sus miembros desempleados y esta es la cifra más baja desde 2008. Por otra parte, la provincia de Córdoba contabiliza ya 2.068 alumnos con altas capacidades en centros ordinarios, frente a los 1.563 que había en el curso 2020-21. En cuatro cursos son 505 alumnos más, un incremento del 32,3%, según un estudio. Y en otro orden de cosas, el festivo del sábado, 15 de agosto, llenará la provincia de ferias y fiestas patronales. Durante el fin de semana en el que se celebra la Virgen de Agosto, son numerosos los rincones de la provincia que se engalanan para celebrar eventos en honor a sus patrones.
- La mejora del empleo saca del paro total a 1.200 hogares de Córdoba
- Los alumnos con altas capacidades crecen un 32% en Córdoba en cuatro cursos y superan los 2.000
- El 15 de agosto llena la provincia de Córdoba de ferias, procesiones, romerías y fiestas patronales
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