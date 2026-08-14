Tribunales
El Supremo ratifica los 16 años de cárcel para el acusado de asesinar a un hombre en Platero Pedro de Bares en Córdoba
El procesado alegó una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y consideró no acreditada la alevosía, pero su recurso ha sido inadmitido
El Tribunal Supremo acaba de ratificar la condena a 16 años de cárcel para el acusado de asesinar a un hombre en la calle Platero Pedro de Bares, en Córdoba, en el mes de abril del año 2024. Este individuo planteó un recurso de casación donde alegó, entre otros motivos, una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y también consideró que no se ha acreditado la concurrencia de alevosía. Sin embargo, en un auto dictado el 23 de julio pasado, el Supremo ha inadmitido su recurso.
Inicialmente, el procesado fue declarado culpable por un jurado popular en octubre de 2025, tras la celebración del juicio por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba. Además de hallarle autor del crimen, los jurados concluyeron que el ataque fue sorpresivo y que no influyeron en el encartado la ingesta de alcohol y drogas.
En este sentido, la sentencia considera probado que sobre las 9.00 horas del día 11 de abril de 2024, se produjo una discusión entre el procesado y su ex pareja, en el interior de la vivienda de ella. Intervino la víctima, amigo del acusado, "para defender a la mujer", y finalmente el encartado fue "expulsado de la casa por los dos a empujones".
Al poco tiempo, este regresó al piso y tocó el timbre, abriéndole la puerta el perjudicado. El acusado, "tratando de matarlo, de manera sorpresiva y sin mediar palabra, le dio una puñalada en el cuello con una navaja de 10 centímetros de hoja que portaba". La víctima murió poco después por un shock cardiogénico secundario a un taponamiento cardíaco provocado por el desgarro de la aorta.
El acusado recurrió esa primera sentencia en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que la confirmó en un fallo dictado el pasado mes de marzo. Después de esto, también recurrió la sentencia del alto tribunal andaluz en casación, pero el Supremo ha inadmitido ahora su recurso.
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