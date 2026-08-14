Estos son los diecinueve municipios de Córdoba en los que se podrá donar sangre en la segunda quincena de agosto

Quizá la información más útil y de auténtico servicio público que puede hacerse sobre las necesidad de donaciones de sangre este verano sea recordar que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba, en la avenida San Alberto Magno, junto al hospital universitario Reina Sofía (HURS) y la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, está abierto todos los días por la mañana, cerrando únicamente en domingos y festivos.

También es bueno conocer la lista de las colectas previstas en el mes de agosto a partir de hoy en la provincia, a donde se irá trasladando dos equipos, siempre en horario de 17.30 a 21.30 horas para lo que queda del mes.

Todo ello comenzando hoy mismo, día 14 de agosto, por Castil de Campos, donde la colecta se realizará en el Ayuntamiento, y El Carpio, donde estará el otro equipo en el mismo horario de tarde en el Centro de Salud.

También en su respectivo centro de salud y con ese horario de tarde se recogerán donaciones en Baena los próximos lunes, martes y miércoles, días 17, 18 y 19 de agosto; mientras que el otro equipo estará haciendo extracciones en el hogar del pensionista de Cardeña (día 17), el Ayuntamiento de Villanueva del Rey (día 18) y en el edificio consistorial de Monturque (día 19).

La semana se cierra con colectas en el Ayuntamiento de Nueva Carteya y en el Centro de Mayores de Villaharta, el jueves 20 de agosto; así como en la Casa de la Cultura-Biblioteca de Espiel y en la Casa Ciudadana de Iznájar, en estos dos casos el viernes, día 21.

En la siguiente semana, del 24 al 28 de agosto, las recogida de donaciones comienzan en la provincia junto al Aula de la Naturaleza de Jauja , el lunes día 24; así como en la Casa de la Juventud de Cabra, donde un equipo realizará la extracciones a los donantes durante tres jornadas: ese mismo lunes además del martes, día 25, y del miércoles, 26 de agosto.

Por otra parte, el CTTC también estará presente tres días en Palma del Río, en el Centro de Congresos, concretamente los días 26, 27 y 28 de agosto. En esas jornadas coincidirá con las colectas en el edificio de usos múltiples de Fuente Carreteros (el día 27) y en el Centro de Salud de Fuente Tójar, la tarde del 28 de agosto.

Para finalizar el mes, hay programada otra colecta en el autobús de donaciones, que aparcará junto al CEIP de La Guijarrosa, el día 31 de agosto; así como en el Hogar del Pensionista de Villa del Río, en donde estará el otro equipo del CTTC. Villa del Río también repite el día 1 de septiembre, una tarde en la que el Centro Cívico de Alcolea acogerá a las personas que quieran donar.

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Solidaridad en la playa

Y si está en la playa, también puede mostrar su solidaridad . Sin ir más lejos, en Fuengirola estará un equipo del 17 al 19 de agosto. Pueden consultar el medio centenar de colectas previstas en Málaga en este enlace.