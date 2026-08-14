Más personas dedicadas al hogar elevan la población inactiva en Córdoba

El paro registrado disminuye en Córdoba gracias a una mejora del empleo, aunque en el análisis de este escenario hay que observar, asimismo, otros indicadores como la migración de trabajadores y la evolución de la cifra de personas inactivas. En estos momentos, la provincia tiene 289.300 residentes ajenos al mercado laboral y su número ha aumentado en 2.500 personas (+1%) durante el último año.

Esta cifra es la más elevada desde el segundo trimestre de 2022, cuando 293.900 cordobeses no trabajaban y tampoco estaban en disposición de hacerlo. De acuerdo con la información del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), su crecimiento actual responde, fundamentalmente, a la subida del número de personas dedicadas a las labores del hogar, que son 59.500, un 29% más en términos relativos, después de incorporar a 13.500 en el último año.

También ha aumentado el número de residentes englobados en otras causas de inactividad. Sobre este concepto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) precisa que "la categoría 'Otra situación' incluye a los inactivos que no mencionan ninguna situación de inactividad y declaran estar buscando empleo o trabajar". De esta forma, hay que tener en cuenta que el IECA extrae su información de la Encuesta de Población Activa (EPA), que se realiza a través de llamadas telefónicas o visitas a viviendas familiares. Córdoba ha incorporado a 3.800 personas en otras situaciones de inactividad durante el último ejercicio, lo que se traduce en un incremento del 48% anual y deja un total de 11.700 residentes en esta categoría.

La cifra de estudiantes baja en 9.700

El resto de las causas de inactividad han perdido peso. Así, el colectivo de estudiantes se ha reducido un 14%, ha bajado en 9.700 personas en términos absolutos, hasta los 60.500; y la provincia tiene 11.600 vecinos con una incapacidad permanente, 4.400 menos que hace un año (-28%). No obstante, el grueso de quienes se hallan fuera del mercado de trabajo son jubilados o pensionistas, un grupo que ha disminuido en 700 personas hasta las 146.100.