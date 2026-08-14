La mejora del empleo saca del paro total a 1.200 hogares de Córdoba en los que toda la familia estaba sin trabajo

El mercado de trabajo cordobés mira al futuro con optimismo y, en este escenario, el número de hogares que tienen a todos sus miembros en desempleo se ha reducido en 1.200 durante el último año (un 7% en términos relativos), hasta rozar los 16.000 durante el segundo trimestre de 2026.

La información ha sido elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA) a partir de la última Encuesta de Población Activa (EPA) y alude a aquellos núcleos familiares donde todos los activos (personas que trabajan o quieren hacerlo) buscan una oportunidad laboral. Precisamente, hace días se ha conocido que Córdoba cerró julio con 45.277 trabajadores parados y este es el dato más bajo para el séptimo mes del año de la serie histórica iniciada en 1996.

La cifra actual iguala, prácticamente, a la obtenida en la primavera de 2024. Es la más baja desde 2008, cuando se contabilizaron 13.200 hogares donde no trabajaba nadie. No obstante, la serie estadística iniciada en 2005 apunta que esta situación tocó suelo en 2007. Ese ejercicio cerró la época de bonanza previa a la última gran crisis económica y durante su segundo trimestre se contabilizaron 9.500 hogares con todos los activos parados. En 2012, tras la aprobación de la reforma laboral que abarató el despido por parte del gobierno de Mariano Rajoy, el número de familias en total desempleo alcanzó un récord de 46.100 en Córdoba.

Una usuaria accede a una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal en Córdoba. / Manuel Murillo

UGT y CCOO reivindican la formación

La secretaria de Empleo de UGT, Paqui Haro, y el secretario de Organización de CCOO, Aurelio Martín, valoran de forma positiva la disminución de la cifra de hogares con todos sus miembros en paro y, en líneas generales, la evolución del empleo en Córdoba. Sin embargo, destacan la existencia de colectivos vulnerables y la exclusión de personas que se encuentran menos formadas o que residen en barrios desfavorecidos.

Más hogares sin activos para el mercado laboral

Córdoba tiene un total de 305.400 hogares, después de perder 1.300 durante los últimos doce meses. De ellos, 206.300 tienen a personas activas para el mercado laboral y este número representa un descenso de 8.800 (-4%) en un año. Al mismo tiempo, ha aumentado en 7.500 (un 8% interanual) el número de viviendas donde ninguna persona trabaja ni está en disposición de hacerlo y ahora son 99.100.

La inactividad engloba diferentes situaciones como la jubilación, los estudios, los problemas de salud y la decisión de dedicarse a las labores del hogar. A este respecto, la información del IECA señala que la provincia cuenta con 289.300 inactivos y una de los cambios más destacados se observa entre las personas que se dedican a cuidar su casa, que son 59.500, un 29% más (13.500 personas nuevas) en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Reducción leve de los hogares con pleno empleo

La estadística alude, asimismo, a aquellas familias donde todos los componentes tienen un puesto de trabajo, que son 164.500. Esta tipología de hogar se ha reducido un 1% anual (-1.600 en cifras absolutas) con los datos de la última primavera. Por otra parte, la provincia tiene 25.800 núcleos familiares donde hay personas ocupadas y paradas, lo que representa una disminución del 19% anual (-6.000 hogares).