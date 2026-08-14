Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 14 de agosto de 2026
XXXVII Verbena
Federación de Peñas Cordobesas
Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones del grupo Javilón (versiones ‘Flamenpop’), copla: María Luisa España y la escuela de baile flamenco López. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Raíces en el jardín
Violeta, la flor que no se marchita
Dentro del ciclo Raíces en el Jardín, tendrá lugar una propuesta escénica de Pepi Mantas en formato de monólogo teatral de carácter biográfico-musical. El espectáculo construye un recorrido íntimo por la vida, la memoria y la fuerza emocional de una mujer marcada por la sensibilidad, la creación y la resistencia.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo, s/n.
22.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
- Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
- Los bares de Córdoba asumen sin alarmismo el futuro de las monodosis: 'Será más trabajoso, pero nos adaptaremos