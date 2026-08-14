Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 14 de agosto de 2026

XXXVII Verbena

Federación de Peñas Cordobesas

Continúan las actuaciones en la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones del grupo Javilón (versiones ‘Flamenpop’), copla: María Luisa España y la escuela de baile flamenco López. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Raíces en el jardín

Violeta, la flor que no se marchita

Dentro del ciclo Raíces en el Jardín, tendrá lugar una propuesta escénica de Pepi Mantas en formato de monólogo teatral de carácter biográfico-musical. El espectáculo construye un recorrido íntimo por la vida, la memoria y la fuerza emocional de una mujer marcada por la sensibilidad, la creación y la resistencia.

CÓRDOBA. Real Jardín Botánico. Avda. de Linneo, s/n. 22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. De 09.00 a 15.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.