La falta de especialistas lastra la atención a la diversidad en las aulas de Córdoba: "Hay alumnos integrados, pero no incluidos"

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo vuelve a situarse entre las principales preocupaciones de los sindicatos de enseñanza de cara al próximo curso. Tanto CCOO como UGT advierten de que la falta de personal especializado, las elevadas ratios y la sobrecarga de los servicios de orientación siguen dificultando una inclusión efectiva y una respuesta ajustada a las necesidades de estos estudiantes.

Mar Ávalos, maestra de Pedagogía Terapéutica (PT) y responsable de Pública Docente del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, advierte de que el próximo curso seguirá marcado por la falta de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y orientación educativa, una situación que, a su juicio, impide atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Aunque reconoce que este año se han ofertado más vacantes de PT, señala que se trata en buena medida de puestos temporales y que "es un parche, lo que queremos realmente es una plantilla estable".

CCOO pone especialmente el foco en las elevadas ratios que soportan los profesionales especializados. Ávalos asegura que hay maestros de Pedagogía Terapéutica que llegan a atender a entre 34 y 40 alumnos, mientras que en algunos centros rurales o municipios de la provincia los orientadores pueden acudir únicamente "un día cada quince días". Esta falta de tiempo, explica, dificulta tanto la evaluación del alumnado como la posterior asignación de los recursos que necesita. "Si no los pueden diagnosticar y censar, no se les va a dar el recurso que necesitan. Los cursos siguen avanzando y entonces al alumnado no se le atiende", señala.

Mar Ávalos. / CÓRDOBA

Ávalos cuestiona además que pueda hablarse de una inclusión real cuando un alumno pasa de un aula específica a una ordinaria sin disponer después de apoyos suficientes. "Un alumno pasa de tener su PT a tiempo completo y de hacer integraciones en su grupo de referencia a estar integrado en el aula, pero no está incluido. La inclusión realmente es tener ese recurso de apoyo", afirma. Según explica, la elevada carga de alumnado puede provocar que algunos estudiantes reciban únicamente dos o tres sesiones semanales de apoyo, de unos 45 minutos.

Por ello, CCOO reclama reducir las ratios y aumentar de forma estable las plantillas. Ávalos considera que, en buena parte de los centros de la provincia, serían necesarios al menos dos profesionales de Pedagogía Terapéutica por centro, además del especialista responsable del aula específica cuando exista. También alerta de las consecuencias que esta situación tiene para los propios docentes, que se enfrentan a una importante sobrecarga y a la sensación de "impotencia" por no poder atender en condiciones a todos los alumnos que tienen asignados.

En términos similares se pronuncia Iván Montes, delegado de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Córdoba, quien considera que la falta de recursos está limitando la equidad del sistema educativo. A su juicio, la distribución de estos medios responde "a criterios administrativos, burocráticos y presupuestarios", sin ajustarse suficientemente a las necesidades educativas del alumnado y de las familias.

Iván Montes. / CÓRDOBA

UGT recuerda además que la normativa contempla una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y recursos complementarios para aquellos centros que escolarizan a un mayor porcentaje de estos estudiantes. Sin embargo, Montes considera que este principio no se está cumpliendo de manera efectiva y que sus consecuencias terminan afectando al conjunto de la comunidad educativa.

Uno de los principales problemas, según UGT, se encuentra también en la orientación educativa. El sindicato asegura haber constatado entre estos profesionales "jornadas de trabajo maratonianas, exceso de carga burocrática y la incapacidad de atender adecuadamente a todo el alumnado". En muchos centros de Infantil y Primaria, explica Montes, los orientadores disponen únicamente de una mañana, de 9.00 a 14.00 horas, para desarrollar su trabajo en cada centro.

UGT considera que este tiempo resulta insuficiente teniendo en cuenta que los orientadores deben realizar evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de escolarización, además de mantener reuniones con los órganos de coordinación docente y organizar las actuaciones necesarias para responder a las necesidades de cada alumno.