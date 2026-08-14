Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 14 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 15 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ambrosio Viñas Madueño
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafaela Ruano Valverde
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.
Siraj Ul Haq Usmani
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Fuensanta Salinas Raya
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.
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