Defensa licita por 12 millones los sistemas de gestión del almacén y el taller de la base logística

El Ministerio de Defensa ha sacado a concurso la adquisición de los sistemas de gestión del almacén y del taller de la futura base logística del Ejército de Tierra (BLET), en Córdoba, por un valor de 12 millones de euros, impuestos incluidos. El anuncio fue difundido en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 4 de agosto pasado y las empresas interesadas en participar pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo día 18.

El contrato tiene por objeto la compra de los sistemas de información logísticos de gestión de ambos espacios y se trata de un servicio clasificado como consultoría, desarrollo de software, internet, apoyo y sistemas de información. Ha sido dividido en dos lotes y se puede ofertar a ambos o solo a uno de ellos.

Actividad en el Centro de mantenimiento de ruedas de El Higuerón. / Manuel Murillo

En ejecución hasta 2029

La entidad adjudicadora es la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (Jaemale), a cuya mesa de contratación pueden dirigirse las empresas para solicitar el pliego de prescripciones técnicas de esta licitación hasta el 18 de agosto. El anuncio precisa también que la fecha límite para la presentación de ofertas es el próximo 30 de octubre.

La ejecución del contrato comienza el próximo 18 de septiembre y finaliza el 30 de noviembre de 2029, cuando se espera que la base trabaje ya a plena capacidad. La información de esta licitación puede consultarse, asimismo, en el Boletín Oficial del Estado del 12 de agosto.

El primer lote del contrato contempla el sistema de gestión del almacén por un importe de 3.630.000 euros con impuestos incluidos, en tanto que el segundo lote alude al sistema de gestión de talleres y tiene un presupuesto de 8.349.000 euros, IVA incluido.