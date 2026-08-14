Prisión provincial
CSIF denuncia un segundo incidente violento esta semana en la cárcel de Córdoba: dos funcionarios lesionados tras la agresión de un recluso
El nuevo episodio se produjo durante el traslado a aislamiento de un interno considerado de alta peligrosidad; apenas un día antes, APFP había alertado de otro altercado con cuchillas en el centro penitenciario
La prisión de Córdoba vuelve a registrar un episodio de violencia apenas un día después de otro grave incidente denunciado por los sindicatos. Según denuncia CSIF Prisiones Córdoba, este nuevo incidente tuvo lugar el jueves en el centro penitenciario de Córdoba, en Alcolea, que terminó con dos funcionarios lesionados y atendidos por los servicios médicos tras intervenir para reducir a un interno.
El caso supone el segundo incidente violento conocido esta semana en la cárcel de Córdoba. El primero tuvo lugar un día antes, cuando una pelea entre dos internos terminó con uno de ellos abalanzándose con cuchillas sobre varios funcionarios, según denunció la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). En aquella ocasión, los trabajadores consiguieron reducir al recluso sin que se registraran funcionarios heridos.
El nuevo episodio ha sido comunicado ahora por CSIF, que vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad del centro penitenciario cordobés y reclama más personal, mayores medios de protección y medidas específicas ante internos con antecedentes violentos.
Resistencia durante un traslado al módulo de Aislamiento
Según la nota difundida por CSIF Prisiones Córdoba, el incidente se produjo cuando funcionarios del departamento de Aislamiento trasladaban al interno identificado por sus iniciales, E.G., después de que este terminara una comunicación familiar.
El recluso debía regresar al departamento de Aislamiento, donde se encontraba de manera preventiva, y estaba clasificado conforme al artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, una circunstancia que el sindicato vincula a su perfil de elevada conflictividad.
CSIF explica que, inicialmente, el interno mostró una actitud de oposición y resistencia y que los trabajadores trataron de reconducir la situación mediante la comunicación y técnicas de desescalada.
Sin embargo, durante el trayecto, siempre según la versión sindical, el recluso presentó una “fuerte resistencia física y elevada agresividad” y corrió hacia el vial de la giratoria. Los funcionarios tuvieron que intervenir de nuevo para reducirlo e inmovilizarlo antes de completar su traslado.
Como consecuencia del forcejeo, dos funcionarios tuvieron que recibir asistencia de los servicios médicos.
El sindicato señala además que el interno acumularía otros episodios recientes relacionados con resistencia a órdenes, insultos, amenazas, coacciones e intentos de agresión a funcionarios y otros internos, registrados durante los meses de abril, mayo y junio de este año.
CSIF reclama el traslado del interno y más plantilla
Tras el incidente, CSIF exige la conducción inmediata del interno a otro centro penitenciario adecuado a su perfil. El sindicato sostiene que inicialmente se habría autorizado su traslado a otro establecimiento, pero que esa decisión fue posteriormente revocada.
Por este motivo, reclama que se expliquen los criterios utilizados para modificar esa medida y quién asumió la responsabilidad de que el recluso permaneciera en la prisión de Córdoba.
Entre sus reivindicaciones, CSIF también solicita un refuerzo urgente de la plantilla, al asegurar que el centro alberga una población superior a los 1.500 internos, así como más medios de seguridad. Entre estos últimos plantea la implantación de dispositivos TASER y una reforma del régimen disciplinario ante conductas violentas reiteradas.
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