El tráfico de trenes entre Jaén y Córdoba se mantiene cortado desde enero y se extenderá a otoño de 2027

Una decena de incidencias registradas entre Espeluy (Jaén) y Alcolea (Córdoba) como consecuencia del tren de borrascas ha mantenido cortado durante meses el tráfico ferroviario entre Jaén y Córdoba desde el pasado 26 de enero. Desde esa fecha, el trayecto ferroviario entre la capital jiennense y Córdoba se viene haciendo en autobuses habilitados por Renfe como transporte alternativo por carretera.

Aunque desde Adif se ha confirmado a Europa Press que la totalidad de las incidencias han quedado solventadas, el corte de la circulación ferroviaria va a permanecer interrumpido hasta otoño del 2027 por las obras de adaptación a la autopista ferroviaria.

Estas nuevas obras cuentan con un presupuesto de 26,5 millones para adaptar 13 túneles de Ciudad Real, Jaén y Córdoba a los servicios de autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza.

En concreto, en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz se actuará sobre 13 túneles con una longitud total que supera los 3,5 kilómetros, siendo el de Andújar el más largo, con 1.024 metros.

En cuanto a su ubicación, uno se encuentra en la provincia de Ciudad Real (Venta de Cárdenas 1); once en la provincia de Jaén (Venta de Cárdenas 2, 3 y 4; Las Correderas 1, 2 y 3; además de los situados en Santa Elena, Calancha, Vilches, Espeluy y Andújar) y uno en Córdoba (Montoro).

De esta forma, se abordarán actuaciones en la infraestructura, como la ampliación de sección de túneles y rebajes de plataforma; y la superestructura, con la renovación de traviesas, carriles y balasto, así como drenajes y trabajos de electrificación.

En lo relativo a los pasos superiores en los que se actuará, entre Jaén y Córdoba se sitúan en los términos municipales de Córdoba, Alcolea, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad y Villa del Río (Córdoba); Marmolejo, Andújar, Villanueva de la Reina, Espeluy y Mengíbar (Jaén).

Para la adaptación del gálibo de dichos pasos, se abordarán actuaciones en la plataforma ferroviaria y modificaciones en la altura de la catenaria y del hilo de contacto, entre otras.

Daños solventados

Tal y como se ha detallado desde Adif, los daños registrados en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz por el tren de borrascas estuvieron comprendidos en el tramo Espeluy y Alcolea, y ya están solventados.

Los daños enumerados fueron desde la afectación a la plataforma ferroviaria; obstrucción de obras de fábrica y colmatación de cunetas; daños en obras de drenaje longitudinal y transversal y contaminación de la banqueta de balasto debido a arrastres.

A estos se le sumó el colapso de terraplén (punto kilométrico 371+400) localizado a mitad del trayecto entre las estaciones de Arjonilla y Marmolejo. Asimismo, se recogía la inestabilidad de terraplenes con deformación de vía; afección a instalaciones de seguridad; inestabilidad de trincheras por derrames y arrastres, así como daños en caminos de servicio.

Desde Adif se ha llevado a cabo la limpieza de derrames, de vías y depuración de balasto en estaciones. También se ha trabajado en el retaluzado de trincheras y en la retirada de tierras y lodos.

Otros intervenciones han sido la estabilización de taludes mediante de muros de protección, la reconstrucción de terraplén, y capa de forma, así como la revisión y reajuste de catenaria.

Por lo pronto, el tráfico ferroviario entre estas dos capitales de provincia lleva interrumpido cerca de siete meses y las obras por los daños del tren de borrascas se han solapadado finalmente con las de adaptación a la autopista ferroviaria. Es por ello por lo que Renfe seguirá prestando el servicio de transporte alternativo por carretera para cubrir el trayecto Jaén-Córdoba.