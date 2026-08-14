Córdoba mantiene el aviso naranja de Aemet tras una noche ecuatorial con mínimas de 25 grados y a la espera del cambio de este fin de semana

Más calor para este viernes en Córdoba en lo que parece una sucesión del día de la marmota en un verano que acumula ya 28 días con aviso naranja o rojo por altas temperaturas y en una jornada que repite aviso por calor sofocante tras la que ha sido una de las noches más tórridas del estío hasta la fecha, con mínimas de 25 grados, que marca la diferencia entre una noche tropical (por encima de 20 grados) y una noche ecuatorial, que es aquella en la que las mínimas no bajan de los 25 grados durante toda la madrugada.

Esta ha sido la marca en varias estaciones meteorológicas de la provincia, destacando Doña Mencía como el punto más cálido de la provincia esta madrugada registrando la mínima de 25,8 grados a las 6.00 horas; seguido de Córdoba Prágdena, con 25,7 grados a la misma hora, y Fuente Palmera, con 25,3 °C.

En el resto de la provincia las marcas se han mantenido por encima de los 23 grados, con la única excepción de Espiel, que ha marcado la mínima más baja a las 6.00 horas con 21,8 grados.

Un turista se refresca en las fuentes del Patio de los Naranjos en la jornada del jueves 13 de agosto / A. J. GONZÁLEZ

Un viernes entre avisos naranjas y amarillos

Así, Córdoba afronta este viernes 14 de agosto otra jornada de calor muy intenso después de una madrugada que apenas ha dado tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, que será de nivel amarillo en Sierra y Pedroches, y Subbética.

La previsión apunta a un día de cielos en general poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, y chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a suroeste durante la tarde con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 24º y 41º, en Lucena entre 23º y 38º, en Pozoblanco entre 24º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El sábado baja el termómetro y aumenta la inestabilidad

El cambio llegará este sábado 15 de agosto y aunque no supondrá el final del calor, sí habrá una reducción apreciable de la máxima en Córdoba capital: de los 41 grados de este viernes se pasará a 38 grados, mientras que la mínima seguirá situada en 22.

La principal novedad será el aumento de la nubosidad y de la inestabilidad, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa y probabilidades de precipitación que se moverán entre el 40% y el 45%.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 22º y 38º, en Lucena entre 22º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 36º.

Otro repunte el domingo antes de una posible bajada más clara

La tregua térmica será limitada, puesto que para el domingo 16, la predicción vuelve a elevar la máxima hasta los 40 grados.

La evolución prevista después del fin de semana aconseja no dar por terminado todavía el episodio de calor. Si se mantiene la tendencia actual, el lunes 17 podría convertirse en un nuevo pico, con hasta 43 grados en Córdoba capital. Para el martes la máxima bajaría a 39 y el miércoles aparece ya un descenso mucho más acusado, hasta los 34 grados.