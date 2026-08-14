Más limpieza en Córdoba desde este 15 de agosto: así se reparten los 87 nuevos operarios temporales de Sadeco

La limpieza de las calles de Córdoba contará a partir de este sábado 15 de agosto con un refuerzo extraordinario de personal, tras la incorporación de 87 peones temporales a la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) con el objetivo de aumentar la capacidad de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos, y de acometer actuaciones específicas en barrios, zonas periurbanas y polígonos industriales.

El dispositivo supone, además, cambios visibles en algunos servicios, como ocurre con el baldeo nocturno con vehículo, que pasará de realizarse una vez por semana a funcionar todos los días, mientras que las cuadrillas de baldeo manual se duplicarán, de dos a cuatro.

Contenedores recogida de basura de Sadeco / A. J. GONZÁLEZ

42 trabajadores para la limpieza y recogida diaria

De los 87 trabajadores incorporados, 42 se integrarán directamente en los turnos ordinarios de limpieza viaria y recogida de residuos. Sadeco pretende con este refuerzo cubrir con mayores garantías los circuitos y rutas previstos y reducir las incidencias derivadas de las necesidades de personal acumuladas durante los últimos meses.

Los 45 operarios restantes se distribuirán entre diferentes equipos especializados para desarrollar trabajos concretos de mejora urbana, con actuaciones que estarán inicialmente en marcha hasta mediados de noviembre.

Una de las principales novedades será la puesta en funcionamiento de cuatro cuadrillas dedicadas específicamente a la limpieza de contenedores y al deshierbe de los barrios. Los equipos comenzarán a trabajar este 15 de agosto y seguirán un calendario que se extenderá por el conjunto del término municipal.

Entre las primeras zonas en las que actuarán figuran Campo de la Verdad, Miraflores, Fray Albino, El Arenal, Campo de la Merced y el Polígono Guadalquivir. Los trabajos se centrarán tanto en los entornos de los contenedores como en la eliminación de vegetación espontánea presente en acerados, bordillos y otros espacios públicos.

Operarios de Sadeco en una imagen de archivo / Manuel Murillo

El baldeo nocturno pasa de semanal a diario

Uno de los cambios de mayor alcance afecta al baldeo de las calles. El servicio nocturno realizado con vehículo, que hasta ahora tenía una frecuencia semanal, pasará a funcionar todos los días.

Asimismo, se reforzará el baldeo manual que pasará de disponer de dos equipos a cuatro, duplicando así su capacidad para incrementar el número de intervenciones y su frecuencia en diferentes puntos de Córdoba.

El plan alcanza igualmente a las zonas industriales, donde se creará una cuadrilla destinada específicamente a la limpieza de contenedores y al deshierbe de los polígonos industriales.

Nuevos equipos para manchas, papeleras y enseres

El dispositivo diseñado por Sadeco incluye también un grupo encargado de actuar sobre manchas y puntos negros de la vía pública. Dispondrá de tres vehículos tipo pickup para desplazarse con mayor rapidez hasta las incidencias localizadas.

A ello se sumarán tres equipos para la limpieza interior y exterior de papeleras, con los que Sadeco pretende incrementar la frecuencia de mantenimiento de este mobiliario urbano.

La recogida de enseres y residuos abandonados junto a las islas de contenedores también contará con más medios. La empresa municipal incorporará un vehículo adicional al dispositivo existente para aumentar su capacidad de respuesta.

Operarios de Sadeco limpian la avenida del Corregidor en una imagen de archivo / Manuel Murillo

Un dispositivo previsto hasta mediados de noviembre

Sadeco plantea esta reorganización como un refuerzo temporal para recuperar capacidad operativa y garantizar la ejecución de los servicios programados durante los próximos meses.

En principio, el dispositivo extraordinario permanecerá activo hasta mediados de noviembre. A partir de los resultados y de las necesidades que presente el servicio, la empresa municipal estudiará la posibilidad de mantener el refuerzo de plantilla hasta finales de 2026.