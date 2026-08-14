Intenta robar un bolso en el centro de Córdoba, rompe una botella durante el forcejeo y acaba en prisión

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido durante la madrugada del 13 de agosto en la zona centro de la capital. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.

Los hechos se produjeron cuando un hombre y su acompañante se encontraban sentados en un banco y fueron abordados por dos individuos. Según ha informado la Policía Nacional, uno de ellos se dirigió al varón e intentó hacerse con el bolso que llevaba colgado.

Rompió una botella durante el forcejeo

La víctima se resistió al robo y se produjo un forcejeo durante el que el bolso llegó a romperse. En ese momento, el presunto autor rompió una botella de cristal y arremetió contra el hombre.

La acompañante de la víctima se interpuso entre ambos para intentar protegerlo y también fue acometida por el agresor, sufriendo un corte en una mano.

Tras lo ocurrido, las víctimas del robo se dirigieron al hotel en el que se encontraban alojados y desde allí dieron aviso al CIMACC-091. Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el establecimiento para entrevistarse con los perjudicados y solicitar asistencia médica.

Turistas caminan con sus maletas por el centro de Córdoba en una imagen de archivo / A. J. González

Localizado tras varias batidas por el centro de Córdoba

De forma paralela, otros efectivos policiales realizaron varias batidas por la zona para tratar de localizar a los implicados.

Poco después, una de las patrullas encontró a dos hombres cuyas características coincidían con las facilitadas por las víctimas. Los agentes procedieron entonces a detener a uno de ellos como presunto autor material de los hechos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.