Silbon llevará su moda al Mundial de Hockey junto a la selección española masculina
La marca cordobesa vestirá también a los cuerpos técnicos de las selecciones absolutas masculina y femenina y a representantes de Hockey España durante la cita de Bélgica y Países Bajos
La firma de moda cordobesa Silbon estará presente junto a Hockey España en la Copa del Mundo FIH 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos del 15 al 30 de agosto. La marca nacida en Córdoba es la encargada de vestir durante el campeonato a los jugadores de la selección masculina, a los cuerpos técnicos de los combinados absolutos masculino y femenino y a los principales representantes institucionales y ejecutivos de la Federación desplazados al Mundial.
El acuerdo permitirá incorporar la imagen de Silbon a diferentes momentos de la expedición española fuera del terreno de juego. Los seleccionadores nacionales y miembros de sus equipos técnicos utilizarán prendas de la compañía en aquellos contextos compatibles con la uniformidad oficial de la competición, mientras que los jugadores de la selección masculina dispondrán también de una selección de prendas de la marca.
La colaboración se enmarca en la intención de Hockey España de vincular su proyecto con marcas españolas con vocación internacional y valores asociados al deporte, el trabajo en equipo y la excelencia. El Mundial supone, además, uno de los principales escaparates internacionales de la temporada para el hockey español.
Compromiso con el deporte español
El director general de Hockey España, Llorenç Arnau, ha destacado la importancia de contar con una firma española en una cita de estas características y ha subrayado la voluntad compartida de proyectar internacionalmente la imagen de ambas entidades.
Por su parte, el CEO de Silbon, Pablo López, ha señalado que el acuerdo refuerza el compromiso de la compañía con el deporte español y con los deportistas que representan al país en competiciones internacionales.
Fundada en Córdoba en 2009, Silbon nació como una firma de marcado carácter masculino y actualmente cuenta con colecciones para hombre, mujer y público infantil, además de otras líneas. La compañía supera los 150 puntos de venta y mantiene presencia en España, Francia, Portugal, Latinoamérica y Estados Unidos.
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