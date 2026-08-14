Córdoba logra un récord de 15.202 afiliados extranjeros en julio tras duplicar el crecimiento nacional de cotizantes de otros países

El mercado de trabajo cordobés incorpora mano de obra extranjera y este movimiento tiene un reflejo directo en los datos oficiales de la Seguridad Social, que apuntan a un registro histórico de 15.202 profesionales foráneos dados de alta en el sistema durante el mes de julio pasado.

Se trata del número más elevado para un séptimo mes del año desde que hay información, dado que las cifras de afiliación extranjera provinciales aparecen en la estadística del Ministerio de Seguridad Social (difundida en su web) a partir de 2009. Cabe recordar que la provincia ya superó este registro en el invierno pasado, coincidiendo con las campañas de la aceituna y los cítricos en el campo. El mes de diciembre contabilizó un récord de 18.038 cotizantes extranjeros.

Lo llamativo del resultado actual, por tanto, es que se produce en una época donde tradicionalmente baja la actividad de los sectores primario y servicios. De acuerdo con los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación de extranjeros ha subido un 2,15% respecto a junio, al incorporar 320 trabajadores en el último mes.

En Andalucía, ha caído un 3,3% después de perder 13.968 ocupados. En cambio, en España ha aumentado cerca de un 2%, sumando 66.046 personas y superando por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros en julio. La presencia de profesionales de otros países tiene mayor relevancia en sectores como la hostelería, agricultura y construcción, en actividades administrativas y en sanidad.

Sede de la Seguridad Social en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Córdoba duplica el crecimiento nacional

La evolución ha sido más notable durante los últimos doce meses. Córdoba ha ganado 3.525 afiliados extranjeros respecto a julio de 2025 y esto representa un crecimiento anual del 30% en términos porcentuales. Supera ampliamente el incremento del 17% observado en Andalucía, que ha incorporado a 60.556 ocupados foráneos, y duplica la media española, donde se han contabilizado 420.875, un 14% más anual.

En este sentido, la Seguridad Social alude al impacto de la regularización extraordinaria de migrantes, indicando que "la afiliación de trabajadores extranjeros ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso".

Respecto al perfil de los trabajadores foráneos en Córdoba, 3.165 proceden de países de la Unión Europea. De estos, 506 son autónomos y 2.659 están dados de alta en el régimen general. Por otro lado, el grueso de los profesionales foráneos, 12.038, han llegado de territorios no pertenecientes a la UE. En este grupo se encuentran 1.383 trabajadores por cuenta propia y 10.654 contratados. En cuanto al sexo, del total de 15.202 afiliados extranjeros en la provincia, 8.450 son hombres y 6.752, mujeres.

A la cola de Andalucía

Pese al crecimiento de los trabajadores de otros países registrado en el último año, Córdoba se mantiene a la cola de Andalucía por el peso de esta población en su mercado laboral. Solo Jaén, que tiene 11.060 extranjeros afiliados, ofrece un dato más bajo. El ranking andaluz es liderado por Málaga, donde se ocupan 143.632, y le sigue Almería con 79.930.