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Infraestructuras

Educación acomete obras en 32 centros de Córdoba para la mejora de sus instalaciones por valor de más de 7 millones

Las actuaciones beneficiarán a más de 12.000 alumnos y abarcan ampliaciones, reformas, reparaciones por los daños del temporal y mejoras de accesibilidad

Obras en el IES Gran Capitán de Córdoba

Obras en el IES Gran Capitán de Córdoba / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Un total de 32 centros educativos públicos de Córdoba se benefician de obras de mejora de sus infraestructuras gracias a un total de 34 actuaciones desarrolladas a lo largo de este año por la Consejería de Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Estas intervenciones suman un presupuesto de más de 7 millones de euros y beneficiarán a más de 12.000 alumnos.

Del conjunto de intervenciones previstas, siete ya han finalizado y otras 12 se encuentran actualmente en construcción. El resto está en distintas fases de tramitación, bien en contratación de las obras o en redacción de los proyectos, con la previsión de que concluyan antes de que termine el año.

Entre las actuaciones actualmente en marcha figuran las ampliaciones de los institutos Grupo Cántico y Gran Capitán y del CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, todos ellos en Córdoba capital. También se encuentra en ejecución una intervención en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo, cofinanciada por el Fondo de Transición Justa (FTJ).

Una parte relevante de las obras de reforma, mejora y modernización acometidas este año está relacionada con la reparación de los daños ocasionados por el temporal de principios de 2026. A estas intervenciones se suman trabajos destinados a mejorar la accesibilidad de los edificios docentes, eliminar barreras y adaptar espacios.

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En total, durante este año han finalizado o está previsto que concluyan 30 obras de reforma en centros educativos de la provincia de Córdoba, dentro de los planes de infraestructuras educativas de la Consejería de Educación.

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