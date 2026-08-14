La Diputación de Córdoba moviliza suelo valorado en 1,35 millones para impulsar 55 VPO en Cerro Muriano

La Diputación de Córdoba ha iniciado los trámites para la enajenación de dos parcelas de su propiedad en Cerro Muriano, dentro del término municipal de Córdoba, con el objetivo de favorecer la construcción de alrededor de 55 viviendas protegidas y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que la previsión es que la licitación de estos terrenos, situados en la calle General Castaños, pueda ponerse en marcha durante el último trimestre del año.

Los solares figuran actualmente en el Inventario de Bienes de la Diputación Provincial con una valoración aproximada de 1,35 millones de euros, aunque su valor será actualizado antes de iniciar el proceso de licitación. Según las estimaciones de la institución, cuentan con capacidad para albergar unas 55 viviendas protegidas.

Criterios sociales, económicos y de calidad

La adjudicación no dependerá únicamente de la oferta económica. La Diputación incorporará al procedimiento criterios sociales y relacionados con la calidad de las futuras viviendas.

Fuentes ha señalado que las empresas interesadas deberán presentar un anteproyecto que permita analizar y comparar adecuadamente las distintas propuestas. La licitación tendrá en cuenta criterios sociales, económicos y de calidad de las viviendas.

La intención de la institución provincial es poner suelo público a disposición de nuevas promociones de vivienda protegida y combinar así el interés general con la calidad de los proyectos y la creación de nuevas oportunidades de acceso a una vivienda.

El presidente de la Diputación ha defendido que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las administraciones públicas y ha destacado que esta operación busca aprovechar el patrimonio provincial para responder a esa necesidad, especialmente entre jóvenes y familias.

Un plan de 46 VPO de alquiler asequible en 11 municipios

Fuentes ha enmarcado esta iniciativa en las políticas de la Diputación destinadas a favorecer la fijación de población, mejorar la calidad de vida en los municipios y colaborar con otras administraciones para incrementar la oferta de vivienda asequible en la provincia.

En esta línea, la institución provincial desarrolla también un plan para construir 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en 11 municipios de Córdoba. El proyecto cuenta con un presupuesto global de unos 5,5 millones de euros y se ejecuta a través de la Empresa Provincial de Suelo y Vivienda (CINCO).