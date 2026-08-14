El aviso de un neumólogo de Córdoba en verano: “El problema no es utilizar aire acondicionado, sino hacerlo de forma inadecuada”

Con temperaturas que en Córdoba se mantienen o superan los 40 grados durante el verano, el aire acondicionado se convierte en un elemento imprescindible –de supervivencia- para sobrellevar las horas de más calor, que suelen prolongarse desde mediodía hasta primera hora de la noche. No obstante, el uso excesivo (o inadecuado) de los aparatos de refrigeración pueden derivar en problemas de salud que, además, pueden prolongarse durante toda la temporada estival.

Así lo advierte el doctor Luis Manuel Entrenas, jefe de servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba: “El problema no es utilizar aire acondicionado, sino hacerlo de forma inadecuada, con temperaturas demasiado bajas, cambios térmicos bruscos o equipos cuyo mantenimiento no es correcto”.

El especialista señala que el aire frío y seco puede actuar como desencadenante de síntomas respiratorios, particularmente entre personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares. Las vías respiratorias son sensibles a los cambios de temperatura y humedad y una exposición intensa al frío puede provocar irritación, tos o sensación de falta de aire e incluso favorecer un broncoespasmo en pacientes predispuestos.

El doctor Luis Manuel Entrenas. / CÓRDOBA

El problema de pasar del calor extremo de Córdoba a una habitación muy fría

Este contraste cobra especial importancia en una ciudad como Córdoba, debido a que entrar y salir repetidamente de lugares climatizados cuando en el exterior se registran temperaturas muy elevadas obliga al organismo a enfrentarse a diferencias térmicas acusadas.

Según Entrenas, este cambio puede producir malestar y aumentar los síntomas de quienes ya padecen patologías respiratorias. “Una persona con una enfermedad respiratoria crónica no debería pasar de un ambiente exterior muy caluroso a una habitación excesivamente fría”, señala.

La recomendación pasa por mantener una temperatura confortable y estable y, sobre todo, impedir que el chorro del aparato incida directamente sobre el cuerpo.

El neumólogo también recalca una diferencia importante: el aire acondicionado no debe considerarse por sí solo como causante de infecciones respiratorias. Una climatización inadecuada sí puede generar condiciones poco favorables para las vías respiratorias, especialmente cuando se permanece durante mucho tiempo en un ambiente frío y seco.

Por ello, insiste en que “no debemos demonizar la climatización, porque en situaciones de calor extremo es una herramienta fundamental para proteger la salud”.

Aparato de aire acondicionado / A. J. GONZÁLEZ

Dormir con aire acondicionado: mejor no recibir el chorro directamente

El aire acondicionado también puede convertirse en un aliado para dormir durante las noches tropicales, cuando las altas temperaturas dificultan el descanso. En este caso, la clave vuelve a estar en cómo se utiliza.

Entrenas aconseja evitar que el flujo de aire incida directamente sobre el cuerpo mientras se duerme. “Es preferible enfriar la habitación antes de acostarse y mantener después una temperatura moderada, en lugar de dormir toda la noche con el aire dirigido directamente hacia nosotros”, explica.

También recomienda prestar atención a la sequedad ambiental y mantener una hidratación adecuada. La exposición prolongada a corrientes de aire frío no afecta únicamente a las vías respiratorias, ya que también puede favorecer la aparición de molestias musculares, principalmente en cuello, hombros y espalda, una situación habitual en oficinas, comercios o vehículos cuando las salidas del aparato apuntan directamente hacia las personas.

Una conductora activa el aire acondicionado en el coche / CÓRDOBA

El consejo para usar el aire acondicionado en el coche

El coche es otro de los lugares en los que se producen contrastes térmicos importantes durante el verano. Después de permanecer estacionado al sol, el interior puede alcanzar una temperatura muy elevada y la reacción habitual puede ser conectar el climatizador a una temperatura muy baja.

El especialista recomienda hacer lo contrario: intentar que el descenso sea progresivo. “Es mejor ventilar primero el vehículo, si es posible, y después utilizar el aire acondicionado de forma moderada, sin dirigir las toberas directamente hacia la cara, el cuello o el pecho”, afirma Entrenas.