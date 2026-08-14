El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba hace una llamada a la donación a esa gente de ‘buena sangre’ en vacaciones

Lamentablemente, no son extrañas las llamadas desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba a la donación urgente de sangre. La última actualización de su página web pedía particularmente la solidaridad con la mayor premura posible de los donantes de los grupos O+, A- y AB-, aunque también se reclamaban con menos urgencia a dos o tres días vista, los de los grupos sanguíneos O-, A+ y B-.

Como se ha dicho, no son infrecuentes estas alertas, más aún en verano y particularmente en agosto, algo que compromete a este mismo este suplemento de CÓRDOBA SALUD a hacer un esfuerzo de servicio público a la vez que le da la oportunidad de divulgar la filosofía y el trabajo del CTTC en Córdoba. Y es que no se trata de crear alarma. Todo lo contrario. El espíritu del CTTC no es vivir a golpe de emergencias sino el de un trabajo lo más planificado, riguroso y eficaz posible, eso sí, contando siempre con la generosidad del donante y el sentido común del que convierte su sangre en solidaridad.

Veranos siempre complicados

«Efectivamente esos son los grupos sanguíneos que estamos viendo últimamente más deficitarios en las últimas semanas, posiblemente por una mayor coincidencia de consumo en los hospitales, con lo que las reservas se han visto mermadas», explica Rafael Villalba Montoro, jefe asistencial del CTTC de Córdoba.

Sin embargo, no hay que confundir «aviso» y «alerta» con el simple «alarmismo». «En general, estamos teniendo un verano en el que podemos estar relativamente satisfechos, aunque con unos niveles de reservas en cierta forma bajos, y hasta momentos de más necesidad como ahora por intervenciones o por aumento de trasplantes», matiza el médico.

Tampoco la situación pilla por sorpresa a los especialistas del CTTC. «El donante, por definición, es una persona sana, y si puede tener vacaciones aprovecha para irse. Es lógico. Mientras que el enfermo, el que puntualmente necesita una transfusión, sigue con esa necesidad en agosto, su estado no depende del mes del año».

Imagen del transcurso de una donación de sangre. / SANCHEZ MORENO

En todo caso, los que no se van de vacaciones son los especialistas del CTTC, como se ve en la larga lista de colectas previstas en los pueblos. «Sí, nosotros nos quedamos por aquí”, resume Villalba, sobre todo porque no falta el trabajo y porque «en verano el protagonismo en las donaciones lo toma la provincia, los pueblos». Y es que son muchas las localidades que, al contrario que en la capital donde se van esos grupos de población que son la base de los donantes habituales (por ejemplo, los universitarios), los pueblos aumentan sus residentes con muchos que vuelven a sus localidades y a pasar unos días.

Eso explica la apretada agenda de colectas previstas la próxima quincena. «Hay salidas importantes: Baena, Cabra, Palma del Río, y otras muchas que no dejan de ser relevantes: Jauja, Monturque, Villa del Río...», explica el director del CTTC de Córdoba. La lista completa de las colectas en la provincia hasta final de mes se ofrece en el artículo de la página 3 de este suplemento, con 19 localidades y núcleos de población en donde el CTTC ha previsto recoger donaciones.

Nada se improvisa

Sin embargo, los especialistas del CTTC no viajan a los pueblos improvisando. Su planificación, con mucho tiempo de adelanto, busca encajar gran cantidad de elementos para maximizar la eficacia y los resultados.

«La verdad, es que son muchísimos los factores para que una colecta tenga éxito», explica Rafael Villalba. Y es que no basta la planificación, buscar el sitio, anunciarlo, darlo a conocer en los medios locales... También hay que tener en cuenta el calendario festivo de la localidad, e incluso «si hay un día de fútbol, como con el pasado Mundial; si se celebra un evento puntual, si nos encontramos con una ola de calor...» Al respecto, siempre se piensa en que el local donde se realizan las donaciones cuente con las mejores condiciones de confort, y por supuesto de climatización, más aún en un horario como el que generalmente se tiene n las colectas en pueblos de 17.30 a 21.30 horas, con el que «pese a todo, el donante sale de su casa y viene», resume el médico.

En todo caso, hay que ir a donar aunque las cifras de este año, llamamientos puntuales aparte, no son nada malas. «En los primeros seis meses del año hemos aumentado un 15% las donaciones. Al 1 de julio, habíamos tenido 15.829 donaciones en Córdoba, mientras que en plasma se habían registrado 808 frente a las 679 en el mismo periodo del año anterior». Más aún, «una de las cosas que nos anima es que hemos tenido un 30% de donantes nuevos, 1.561 frente a 973, que es una cifra muy alentadora».

Una mujer dona sangre en un centro de transfusiones / Efe / EFE

El ‘efecto Adamuz’

Quizá en ello tuvo que ver el drama del accidente ferroviario del pasado mes de enero. Y es que no hay mal que por bien no venga, o al menos no hay tragedia que no deje un rayo de esperanza, y hasta hay quien habla del efecto Adamuz, en donde la solidaridad hizo escuela. «Efectivamente, en enero nos llegaron muchos donantes, y particularmente donantes nuevos, muchos jóvenes».

Solo en el primer día se registraron 400 donaciones en Córdoba y más de 2.900 en Andalucía. Concretamente, en el centro principal de Córdoba se atendieron al día siguiente, el 19 de enero, a 424 personas de las que 348 pudieron donar (138 de ellos por primera vez). Algo similar ocurrió en Pozoblanco, donde se llevó a cabo una colecta que ya estaba programada ese día. En la localidad de Los Pedroches acudieron 125 personas de las que 119 pudieron donar (35 nuevos).

El accidente de Adamuz disparó la solidaridad más aún; muchos de los que donaron por vez primera están volviendo

Sin embargo, y una vez pasada la emergencia, «transcurridos tres meses, observamos que bastantes de esos jóvenes y nuevos donantes volvieron a presentarse», explica Rafael Villalba.

Algunos datos de historia

Tampoco el éxito del CTTC de Córdoba se ha improvisado en los últimos años, es fruto de una historia que se va engrandeciendo. Se trata de un proyecto que arrancó en 1991 como Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células (CTTC )de Córdoba, que cumple también este año sus tres décadas y media de servicio, clave en el día a día de todo el área sanitaria y de sus programas, también los de trasplantes y particularmente el de hígado, una intervención que precisa especialmente este recurso.

También hay que citar al respecto el banco de tejidos que se gestiona, esencial para otras intervenciones y que permiten realizar miles de trasplantes en España de córnea, válvulas cardíacas, arterias, piel, membrana amniótica, hueso... Y eso sin hablar de la actividad investigadora ya que el CTTC de Córdoba «somos un laboratorio de referencia en estudios complejos de inmunohematología», recuerda el doctor.

Varios donantes de sangre, siendo atendidos en el Centro de Transfusión de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Más aún, Andalucía entera se beneficia de este servicio tras la constitución por decreto en 2017 de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejido y Células, en la que con un nodo por provincia «todos vamos de la mano», resume Rafael Villalba sobre este mecanismo responsable del suministro de sangre, derivados sanguíneos y tejidos de todos los hospitales públicos y privados de la Comunidad Autónoma. Cosas de la solidaridad, que no entiende de límite entre provincias ni fronteras.

En todo caso, el CTTC está celebrando este verano su 35º aniversario... Pero «trabajando, no podemos parar», afirma mientras ríe Rafael Villalba, dando cuenta de que para conmemorar la efemérides no están previstos grandes eventos. A ello puede contribuir tanto la intensa labor que se realiza como ese gran programa de los 50 años del hospital universitario Reina Sofía que viene a eclipsar otras conmemoraciones en la sanidad cordobesa. «Aunque tenemos previsto hace algo especial, lo tenemos que ir viendo poco a poco», puntualiza.

Donar en la playa

Y para el cordobés que se va de veraneo, también puede donar junto a la playa. Basta una rápida búsqueda en internet para encontrar los CTTC de muchos destinos vacacionales típicos en Málaga, Cádiz, Granada... todo ellos también con colectas en localidades de la provincia en estas fechas.

«Sin duda que el que quiera donar en vacaciones puede hacerlo. Además, en Andalucía trabajamos dentro de la Red Andaluza de Medicina Transfusional con un eje fundamental: que la sangre esté en el hospital que lo necesite, y así conseguimos que sea», recuerda Villalba.

El nuevo curso y el negativo diciembre

Respecto al comienzo del próximo curso, también las perspectivas se presentan buenas, siempre que las eventualidades no tuerzan lo previsto. «Generalmente el periodo complicado es el verano. Cuando llega septiembre la actividad vuelve a la normalidad, los alumnos a la Universidad... Incluso las temperaturas se suavizan y ayudan con unas condiciones más propicias para animar a las donaciones. Septiembre, octubre y noviembre son meses en donde vivimos con menos estrés en el CTTC».

Eso sí, hasta llegar diciembre, que sorprendentemente es el peor mes del año, según se viene constatando, para las donaciones de sangre. «Es un mes con muchos festivos, con muchas citas, con viajes, con muchas actividades... También por todo ello es un mes difícil para la organización de colectas en las localidades», todo ello mientras que la demanda de hemoderivados «sigue siendo igual e incluso se incrementar porque son muchos días festivos, puede dispararse la actividad hospitalaria.. Hay que acordarse de ello cuando llegue diciembre». Queda dicho. Sin olvidar que lo primero es lo primero: esa actual llamada para donar, sin prisa pero sin pausa, este mismo mes de agosto.

A fin de cuentas, la expresión «buena sangre» es una locución coloquial que, recoge el Diccionario de la Lengua Española, se define como la condición noble, apacible, bondadosa y benigna de una persona. Que tampoco es mal grupo sanguíneo.