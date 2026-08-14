Del Balcón del Guadalquivir a la Asomadilla o el arte de "tomar el fresco" en Córdoba en las tardes de verano

Cuando el atardecer comienza a tomar forma en los barrios de Córdoba, son muchos los vecinos que se arman de hamacas plegables, toallas, neveras, altavoces, cartas, amigos y de valor –mucho valor– para continuar perpetrando una de las tradiciones veraniegas más longevas: tomar el fresco. Y decimos valor y no otra cosa porque hace falta tener agallas para alejarse del ventilador de techo y del aire acondicionado y arrimarse, en su lugar, al calor de una tarde "al fresco" en buena compañía y en mejor conversación, incluso bien entrados ya en agosto.

Lo que hace un par de años era una escena propia de las calles y aceras próximas a nuestras casas, ahora se ha transformado en costumbrismo de parques, jardines y zonas verdes de la ciudad. Personas que acuden a estos lugares para practicar deporte al aire libre, celebrar cumpleaños, jugar con los más pequeños e incluso, los más creativos, para improvisar un modesto pero efectivo cine de verano al lado de casa.

Ocio al aire libre

Luis es portugués, pero desde hace tres años vive en Córdoba y ha interiorizado estas clásicas tardes al fresco en el icónico Balcón del Guadalquivir, junto al río. "Me encanta venir para aprovechar las noches en las que hace un poco más de fresco, que son pocas", cuenta, sin dejar de vigilar con atención a sus hijos, que juegan con un balón no muy lejos de la zona.

Tardes al fresco en Córdoba, el plan estrella del verano para disfrutar en familia / Víctor Castro / COR

"Aquí con los niños tenemos césped para que puedan jugar y correr, y también podemos traer cosas de cada y pasar la noche de una forma más fresca", comenta Luis. Factores clave que hacen de este un plan ideal para amenizar las tórridas noches de verano cordobesas y disfrutar con la familia.

La celebración de eventos importantes o el simple hecho de ver las horas pasar mientras uno se cena una hamburguesa del McDonald´s son motivos más que suficientes para aterrizar en estas zonas verdes, pese a que no siempre se alcance del todo el propósito común de permanecer algo más frescos que en el salón de casa.

En el caso de Carlos, un adolescente del barrio, la excusa que lo ha llevado hasta allí ha sido soplar las velas de su 16 cumpleaños. "Cualquier día es bueno para quedar aquí y ponernos al día", admite el chico.

Plan perfecto del verano

"Venimos sobre todo para celebrar cumpleaños. No vivimos muy cerca, pero nos reunimos todos aquí porque es un sitio agradable para estar con los niños", cuenta Pepa, una cordobesa con su mesa y sus sillas recién instaladas en el parque de la Asomadilla que dice no tener claro si, por la fecha en la que estamos, habrá tanta gente como otros días. "Normalmente, a partir de las 21.00 esto empieza a llenarse, sobre todo la zona cercana al parque infantil".

Noches al fresco en el Balcón del Guadalquivir de Córdoba / Víctor Castro

Cerca de ella, una niña de apenas 8 años juega con sus hermanos en una fuente entre globos de agua, caras mojadas y carcajadas cristalinas. Se llama Ainhoa y, con mucha soltura, corretea por el césped de este parque sin dejar de contar que ellos suelen venir más entre semana que los fines de semana, "porque se está más tranquilo".

Y es que poco más que eso hace falta: una bolsa de patatas, unas chucherías, la mítica nevera de corcho haciendo de mesa camilla y una baraja española (o alguna que otra del UNO), para convertir una cotidiana tarde al fresco en Córdoba en un recuerdo inolvidable del verano. En estos espacios verdes, donde reina la calma y Aitana o Morad son los encargados de poner banda sonora, no hay lugar ni tiempo para móviles ni consolas. Un cuadro digno de admirar y, por supuesto, de corresponder (con fresca o sin ella).