Los alumnos con altas capacidades crecen un 32% en Córdoba en cuatro cursos y superan los 2.000

El alumnado con altas capacidades intelectuales continúa creciendo en Córdoba. La provincia contabiliza ya 2.068 estudiantes con altas capacidades en centros ordinarios, frente a los 1.563 que había en el curso 2020-21. En cuatro cursos son 505 alumnos más, un incremento del 32,3%, según el informe de Educación que publica el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

La tendencia se mantiene al alza también en el último curso, aunque con un crecimiento mucho más moderado. En 2023-24 había 2.037 alumnos con altas capacidades en Córdoba y en 2024-25 la cifra alcanza los 2.068, lo que supone 31 estudiantes más y un aumento del 1,5% en un año. Pero la evolución de los últimos años ha sido continua, porque Córdoba pasó de los 1.563 estudiantes contabilizados en 2020-21 a 1.775 en 2021-22, 1.910 en 2022-23, los 2.037 de 2023-24 y los actuales 2.068.

El grueso del alumnado con altas capacidades de Córdoba se concentra en Educación Secundaria Obligatoria y Primaria. En ESO hay actualmente 838 estudiantes, mientras que Primaria suma 832. A bastante distancia aparece Bachillerato, con 383, seguido de Infantil, con seis; los ciclos formativos de Grado Superior, también con seis; Grado Medio, con dos; y Formación Profesional Básica, con uno.

El informe utiliza el término altas capacidades intelectuales para referirse al alumnado que destaca muy por encima de la media en algunas o en la mayoría de sus capacidades. Entre sus características diferenciales señala las capacidades personales, el ritmo y profundidad del aprendizaje, la motivación y el compromiso con las tareas, los intereses o la creatividad.

Mar Ávalos, maestra de Pedagogía Terapéutica (PT) y responsable de Pública Docente del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, explica que bajo el concepto de altas capacidades se engloba al alumnado que presenta sobredotación intelectual, talento simple (una capacidad excepcional en un ámbito concreto, como el verbal, matemático, lógico o creativo) o talento complejo, que supone destacar de forma elevada en varias aptitudes a la vez.

Alumnado con necesidades especiales

Las altas capacidades forman parte de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), junto a las necesidades educativas especiales y las dificultades de aprendizaje. El último informe señala que el alumnado con necesidades educativas especiales integrado en centros ordinarios ha pasado de 6.592 a 6.417 en el último curso, un 2,7% menos. Más pronunciado es el descenso entre los estudiantes con dificultades de aprendizaje, que bajan de 4.943 a 4.399, un 11% menos.

Sin embargo, entre los cursos 2020-21 y 2024-25, el alumnado con necesidades educativas especiales sí ha aumentado un 21,5%, al pasar de 5.282 a 6.417 estudiantes, mientras que el que presenta dificultades de aprendizaje ha crecido un 3,4%, de 4.256 a 4.399.

Dentro del total de alumnado con necesidades educativas especiales integrado en centros ordinarios en Andalucía, las necesidades más prevalentes son el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con un 23%, y los Trastornos Graves del Desarrollo (TGD), con un 21,6%. En tercer lugar se sitúan los Trastornos de la Comunicación, con un 15,5% del total; y les siguen el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), con un 15,3%, y la Discapacidad Intelectual, con un 11,9% del alumnado con NEE integrado en centros ordinarios.