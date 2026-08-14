Adif provisiona 18 millones de euros para cubrir potenciales indemnizaciones por el accidente en Adamuz (Córdoba)

El accidente ferroviario de Adamuz ya tiene reflejo directo en las cuentas de Adif Alta Velocidad. La empresa pública que gestiona la red española de alta velocidad ha provisionado 18 millones de euros para cubrir potenciales indemnizaciones relacionadas con el accidente de Adamuz (Córdoba) que eventualmente no quedasen cubiertas por su seguro de responsabilidad civil.

Así consta en las últimas cuentas financieras de Adif Alta Velocidad, correspondientes al primer trimestre de 2026. El documento refleja además un notable deterioro de sus resultados económicos durante los tres primeros meses del año, un periodo marcado por las alteraciones del tráfico ferroviario posteriores a los accidentes mortales registrados en enero en Adamuz y Gelida (Barcelona).

La provisión de 18 millones de euros supone que Adif AV contempla en sus cuentas una cantidad destinada a afrontar posibles responsabilidades económicas derivadas del siniestro de Adamuz en aquellos supuestos que queden fuera de la cobertura de su póliza de responsabilidad civil.

Adif pierde 133 millones hasta marzo

Las cuentas de la compañía muestran que Adif Alta Velocidad perdió 133 millones de euros entre enero y marzo de 2026, frente a los 73,2 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto supone un incremento de los números rojos del 81,7%.

El empeoramiento de los resultados coincide con una importante reducción de los ingresos. La cifra de negocios cayó un 20,3%, hasta situarse en 165 millones de euros, frente a los 207 millones contabilizados durante el primer trimestre de 2025.

Según las cuentas de la empresa pública, este descenso está relacionado con la reducción del tráfico ferroviario registrada durante los primeros meses del año después de las alteraciones del servicio provocadas tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

La sucesión de incidentes obligó a Adif a establecer limitaciones de velocidad y reprogramaciones de servicios. A ello se sumó la suspensión del tráfico ferroviario en el corredor Madrid-Andalucía, circunstancias que terminaron reduciendo los cánones que las compañías Renfe, Iryo y Ouigo abonan a Adif por utilizar la infraestructura ferroviaria.

El accidente de Adamuz impacta en las cuentas de Adif

La caída de los ingresos también ha llevado el resultado de explotación de Adif AV a terreno negativo. La empresa registró unas pérdidas operativas de 40,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente al beneficio de explotación de 11,9 millones conseguido entre enero y marzo de 2025.

Dentro de este escenario económico, la provisión de 18 millones por el accidente de Adamuz adquiere una especial relevancia para Córdoba, al cuantificar por primera vez en estas cuentas el impacto que podrían tener para Adif las eventuales indemnizaciones vinculadas al siniestro que no sean asumidas por su seguro.