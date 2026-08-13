La UCO entra en un programa de la Fundación ONCE para formar a jóvenes con discapacidad intelectual para mejorar su acceso al empleo

La Universidad de Córdoba (UCO) ha sido seleccionada como una de las 36 universidades españolas que desarrollarán durante el curso 2026/2027 programas de formación universitaria dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista. La iniciativa se enmarca en la décima convocatoria de ayudas del programa UniDiversidad, que pretende mejorar la preparación laboral y las posibilidades de inserción profesional de estos jóvenes mediante su paso por la universidad.

Los cursos buscarán proporcionar al alumnado una formación que refuerce su autonomía personal, sus conocimientos humanísticos y, especialmente, las competencias necesarias para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Además de la formación académica, el programa persigue que los participantes vivan experiencias inclusivas dentro de la propia comunidad universitaria y reciban una atención integral y personalizada.

La UCO, entre las ocho universidades andaluzas seleccionadas

La Universidad de Córdoba será una de las ocho instituciones académicas de Andalucía que participarán en esta nueva edición. Junto a la UCO han sido seleccionadas las universidades de Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Sevilla y Pablo de Olavide.

En el conjunto de España serán 36 universidades, cinco más que en la edición anterior. También participan centros de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Navarra, Extremadura, Aragón, Canarias y País Vasco.

La iniciativa cuenta con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del programa de Empleo Juvenil.

Jóvenes de entre 18 y 29 años

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 29 años con discapacidad intelectual y un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Para participar deberán estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes del comienzo del curso.

Fundación ONCE destaca que uno de los objetivos de UniDiversidad es implicar directamente a las universidades en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, un colectivo cuya presencia en la educación superior continúa siendo, según la organización, “aún insignificante”.

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A lo largo de las anteriores convocatorias, alrededor de 3.000 jóvenes con discapacidad intelectual se han beneficiado ya de estos programas universitarios. La formación incluye además prácticas laborales, que en algunos casos han terminado facilitando una posterior contratación.