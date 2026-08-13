Córdoba llegará este sábado al ecuador de agosto con 28 días en aviso naranja y uno en aviso rojo por calor. Los cuarenta grados ya son rutina en la provincia y, en este panorama, Montoro y La Rambla, los puntos más calurosos del territorio han rozado hoy los 42 grados mientras que la capital registra máximas igualmente sofocantes. Por otro lado, a Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba prevé iniciar seis nuevas obras en lo que queda del mes de agosto, con una inversión conjunta cercana a los 690.000 euros. A estos trabajos se suman varios proyectos que se encuentran ya en fases avanzadas de contratación y la continuación del Plan de Asfalto de 2026. Por último, Córdoba y todo el territorio nacional vivió ayer un hecho histórico: el eclipse solar. No obstante, la ciudad no percibió el fenómeno en su totalidad como sí lo ha hecho en doce ocasiones a lo largo de la historia. Sí lo hará en 2028, cuando está previsto un eclipse anular completo.

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