La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El calor en Córdoba en el ecuador de agosto, las obras previstas para la segunda quincena del mes y un recorrido por los eclipses históricos y los que vienen abren la crónica del día
Córdoba llegará este sábado al ecuador de agosto con 28 días en aviso naranja y uno en aviso rojo por calor. Los cuarenta grados ya son rutina en la provincia y, en este panorama, Montoro y La Rambla, los puntos más calurosos del territorio han rozado hoy los 42 grados mientras que la capital registra máximas igualmente sofocantes. Por otro lado, a Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba prevé iniciar seis nuevas obras en lo que queda del mes de agosto, con una inversión conjunta cercana a los 690.000 euros. A estos trabajos se suman varios proyectos que se encuentran ya en fases avanzadas de contratación y la continuación del Plan de Asfalto de 2026. Por último, Córdoba y todo el territorio nacional vivió ayer un hecho histórico: el eclipse solar. No obstante, la ciudad no percibió el fenómeno en su totalidad como sí lo ha hecho en doce ocasiones a lo largo de la historia. Sí lo hará en 2028, cuando está previsto un eclipse anular completo.
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Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Andalucía
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Ocio
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España
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Internacional
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
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- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
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