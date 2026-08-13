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La actualidad del miércoles 13 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El paso del eclipse en Córdoba capital, el enclave arqueológico de Ategua y los pueblos de la provincia centra la información del inicio del día

El eclipse solar en Córdoba

El eclipse solar en Córdoba / A.J.González

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Como no podía ser de otra forma. Hoy, aún con resaca, el eclipse y las espectaculares imágenes que dejó a su paso siguen abriendo los titulares. En Córdoba capital, el entorno del Puente Romano fue el punto neurálgico de observación y la unión del Sol y la Luna dejaron fotografías inéditas. Turistas y cordobeses no quisieron perderse la estampa. Por otra parte, en la Campiña, el enclave arqueológico de Ategua fue testigo de este fenómeno histórico en un evento que dio a conocer otros episodios igualmente épicos sucedidos a lo largo de la historia. Y los pueblos de la provincia también disfrutaron de este espectáculo de la naturaleza. Los vecinos de las distintos municipios llenaron miradores y sierras, de norte a sur.

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