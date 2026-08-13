La actualidad del miércoles 13 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El paso del eclipse en Córdoba capital, el enclave arqueológico de Ategua y los pueblos de la provincia centra la información del inicio del día
Como no podía ser de otra forma. Hoy, aún con resaca, el eclipse y las espectaculares imágenes que dejó a su paso siguen abriendo los titulares. En Córdoba capital, el entorno del Puente Romano fue el punto neurálgico de observación y la unión del Sol y la Luna dejaron fotografías inéditas. Turistas y cordobeses no quisieron perderse la estampa. Por otra parte, en la Campiña, el enclave arqueológico de Ategua fue testigo de este fenómeno histórico en un evento que dio a conocer otros episodios igualmente épicos sucedidos a lo largo de la historia. Y los pueblos de la provincia también disfrutaron de este espectáculo de la naturaleza. Los vecinos de las distintos municipios llenaron miradores y sierras, de norte a sur.
- Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"
- Hágase la sombra: el Sol y la Luna se alinean con Ategua en la tarde del eclipse
- "No me lo podía perder": una de las frases más repetidas durante la observación del eclipse solar en la provincia
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Cuatro de cada diez jóvenes que reciben formación en CIC Batá en Córdoba sale con un contrato de trabajo
- El aeropuerto de Córdoba dispara un 72,5% sus pasajeros en julio y alcanza los 4.535 viajeros
- El dinero destinado a la creación de empresas en Córdoba se dispara un 29% con 49,6 millones hasta junio
- Catorce de las 21 solicitadas: este es el listado provisional de verbenas populares que subvencionará este año el Ayuntamiento de Córdoba
- La Sierra estrena gimnasio gigante en Córdoba: abre Fitness Park con más de 1.300 metros cuadrados y horario hasta la madrugada
Provincia
- La espectacular cueva de Baena que volverá a abrir al público: 21 grados todo el año, cristales de yeso y una ‘gamba’ única en el mundo
- La Diputación de Córdoba impulsa 31 proyectos financiados por la UE con un presupuesto total de 82,5 millones de euros
- Lucena adjudica por 622.000 euros la transformación de la antigua estación en un albergue turístico de 34 plazas
Andalucía
- El incendio de Niebla vuelve a complicarse: alcanza las 28.000 hectáreas y se adentra en la Pata del Caballo y en el municipio de Aznalcóllar
España
Internacional
Deportes
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
- Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
- Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario