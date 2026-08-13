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Sandra, filóloga e intérprete cordobesa: "En CIC Batá, me enseñaron otras salidas profesionales y ahora tengo un trabajo fijo"

La joven cordobesa afirma que "cuando acabas una carrera y no quieres hacer un máster, no sabes qué hacer con tu título"

Sandra, una de las jóvenes que ha encontrado empleo gracias a CIC Batá.

Sandra, una de las jóvenes que ha encontrado empleo gracias a CIC Batá. / AJ González

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Sandra llegó a CIC Batá Córdoba gracias a su madre que le habló de los cursos que hacía la entidad y le propuso ir a informarse. "Cuando llegamos, me contaron las opciones que había y me apunté a un curso de Telemarketing, Habilidades Formativas y Comunicación para la Venta", explica, "me sirvió mucho para hablar con soltura por teléfono en español y en inglés y para aprender a tratar con el público".

Antes de eso, había estudiado una carrera universitaria, la de Estudios Ingleses y Filología Inglesa, había hecho prácticas y había trabajado como recepcionista temporalmente. "Yo no quería tirar por la docencia y cuando acabas, si no haces un máster no sabes qué hacer con tu título para encontrar empleo si no tienes experiencia", apunta, "yo tenía claro que quería empezar a trabajar cuanto antes".

A.J.González Córdoba Sandra CIC Batá Córdoba forma unos 2.000 jóvenes 'nini' al año en sectores con alta demanda empresarial y un 40% sale con un contrato

Sandra, una de las jóvenes que ha conseguido empleo gracias a CIC Batá. / AJ González / COR

El curso le abrió los ojos y le permitió ver que había más opciones laborales de las que había pensado. "En CIC Batá, me enseñaron otras salidas profesionales y ahora tengo un trabajo fijo", afirma, "no solo fue el curso, me enseñaron a buscar trabajo de otras formas, me permitieron desarrollar habilidades y me pusieron en contacto con empresas".

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La formación fue de 120 horas de teoría y prácticas. Fruto de ese curso, pudo hacer prácticas en Training Europe, una organización que hace intermediación y actúa como agencia de acogida en proyectos de movilidad educativa y profesional del programa europeo Erasmus+.

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