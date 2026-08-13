Romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han visto 12 eclipses en toda la historia de Córdoba: un recorrido por los vividos y los que vienen

Córdoba lleva casi cinco siglos sin presenciar un eclipse solar, ya sea total o anular. Lo que miles de cordobeses vimos este miércoles no fue una experiencia completa ya que la ciudad quedó fuera (por varios cientos de kilómetros) de la banda de ocultación; ha habido otros muchos así a lo largo de la historia, en los que el Sol quedaba más o menos cubierto pero aun con suficiente luz, como se vio en el atardecer del miércoles. El que se verá el año que viene en el Sur de la Península tampoco cuenta, puesto que de nuevo Córdoba queda fuera de la sombra completa.

El eclipse anular de 2028 es otra cosa. El 26 de enero de ese año se acabará una larga racha de 468 años en Córdoba sin presenciar un auténtico eclipse solar. La ciudad quedará ese día justo en el centro de la banda de ocultación y habrá pocos sitios en España para verlo mejor. El inconveniente es la hora y la fecha: será al atardecer y en una época, pleno invierno, en la que las nubes pueden dificultar la observación. Es demasiado pronto para saber lo que ocurrirá entonces con el tiempo, ni siquiera con cabañuelas.

Los eclipses históricos desde Córdoba, según la NASA

En época histórica, Córdoba ha vivido al menos 12 eclipses solares totales dentro de la banda de ocultación, ya sean centrales o anulares. En realidad, habrán sido millones, pero antes de la fundación de la ciudad por Claudio Marcelo en el siglo II a.C. no había nadie para documentarlo. Las modernas y complejas técnicas de cálculo matemático y astronómico permiten realizar retropredicciones y saber con un grado elevado de certeza cuándo y dónde ocurrió un eclipse solar. La NASA tiene un completo portal (NASA Eclipse Data) en el que pueden consultarse los eclipses solares pasados y futuros con su recorrido a lo largo de planeta durante 5.000 años, desde el 1999 a.C. hasta el 3000 d.C.

Este periódico ha analizado los datos, con asistencia de IA, para saber cuántos eclipses solares y en qué condiciones se han visto desde Córdoba a lo largo de su historia. El resultado son las 12 ocultaciones mencionadas, más otros tres eclipses dudosos ya que la ciudad quedaba casi en el borde de la banda central. Hay que tener en cuenta que los cálculos son muy precisos en la actualidad, pero existe un pequeño grado de incertidumbre a la hora de determinar la variación en la rotación de la Tierra, más elevado conforme la fecha es más lejana. Unos pocos segundos de adelanto o retraso con respecto al tiempo de referencia hacen que la banda de totalidad se desplace hasta más de un grado de longitud (en dirección oeste-este), lo que en la latitud de Córdoba equivale a unos 100 kilómetros. La anchura de la sombra de un eclipse solar suele rondar los 200 kilómetros (aunque el del pasado miércoles llegó casi a 300 kilómetros), lo que significa que los lugares situados en el borde pudieron quedar en su día fuera de la banda de totalidad. Vieron entonces algo muy parecido al último eclipse, sin llegar a tener una experiencia completa. La Historia puede acabar con la incertidumbre cuando existen fuentes documentales que refrenden las retropredicciones, y algunos casos así ha ocurrido.

El primer eclipse, un siglo después de la fundación de Corduba

El primero de esos eclipses solares que se vio en Córdoba, según los datos de la NASA, ocurrió el 7 de marzo del año 51 a.C. y fue del tipo anular, en el que la Luna no cubre todo el disco solar y deja un anillo de fuego bien visible. Al ser una fecha tan tardía, existe bastante incertidumbre sobre la posición real de Córdoba, que en los cálculos queda en el borde de la banda de sombra. En cualquier caso, si no se vio completo debió ser un fenómeno espectacular para los romanos que habitaban Corduba y ciudades cercanas como Ategua.

La Antigüedad concentra casi la mitad de los eclipses vistos en Córdoba. Los siguientes durante la etapa de dominación romana ocurrieron el 23 de septiembre de 51 d.C. (anular, con el Sol muy bajo), el 29 de enero de 241 (anular), el 3 de abril de 265 (total), el 5 de julio de 270 (anular, también con el Sol muy bajo en el horizonte) y el 4 de mayo de 292. Ninguno de ellos aparece documentado en fuentes históricas conocidas sobre Corduba.

Los visigodos, recién llegados a Hispania tras salir por piernas de su Reino de Tolosa en la Galia en 507 -aunque ya habían entrado de forma desorganizada un siglo antes-, sólo pudieron ver desde Córdoba un eclipse anular, el ocurrido el 11 de septiembre de 527, aunque el Sol estaba en ese momento prácticamente pegado al horizonte.

Trayectoria de la banda de sombra del eclipse total del 1 de julio de 1079, con Córdoba y Jaén casi en el centro. / NASA

En el año 912, Abderramán III fue nombrado emir de al-Andalus en el mes de octubre (para el califato aún tendría que esperar otros 17 años). Unos meses antes, el 17 de junio, se vio desde Qurtuba un eclipse total, si bien no fueron las mejores circunstancias puesto que el Astro Rey sólo levantaba poco más dos grados sobre el horizonte, lo que dificultó su observación.

El eclipse más espectacular, en julio de 1079

El que sí se vio perfectamente, y además está documentado en fuentes históricas, fue el ocurrido el 1 de julio de 1079, ya con el Califato de Córdoba disuelto. Las condiciones eran prácticamente perfectas: la ciudad estaba casi en el centro de la sombra, el Sol estaba muy alto, se produjo en verano y tuvo una duración extraordinaria, con 4 minutos y 39 segundos de ocultación total. Es más del doble de tiempo que duró el eclipse del pasado miércoles.

El primero de julio de 1079 cayó en martes. A las 12.37 horas, el Sol empezó a oscurecerse y a las 13.56 la oscuridad ya era total. Casi cinco minutos la luz empezó a regresar pero la normalidad no se alcanzó hasta las 15.13 horas. Son horas según el Tiempo Universal (UTC), ya que por entonces no había -que sepamos- horario de verano e invierno ni variaciones por fronteras políticas.

Recreación de la visibilidad en la Tierra del eclipse central del 1 de julio de 1079; la franja azul es la de totalidad y atraviesa todo el Suroeste de al-Andalus. / NASA

Aquel eclipse fue probablemente el más espectacular en toda la historia de Córdoba. Tanto es así que el astrónomo y matemático andalusí Ibn Mu'adh al-Jayyani (el Jiennense) le dedicó un tratado completo. Al-Jayyani observó el fenómeno desde su natal Jaén, pero lo que se vio allí fue idéntico a lo acaecido en Córdoba (salvo que hubiera nubosidad diferente) apenas cinco segundos antes.

Después del eclipse de 1079 ha habido pocos más. Se registró otro en la Edad Media el 27 de noviembre de 1201, también notable aunque anular, y dos más en la Edad Moderna. Estos últimos fueron totales y tuvieron buena visibilidad desde Córdoba, salvo que el tiempo lo impidiera, aunque no hay relatos conocidos de primera mano tomados en la ciudad. Se produjeron el 18 de abril de 1539 y el 21 de agosto de 1560. Desde entonces Córdoba no ha tenido más oportunidades de ver un eclipse total, una mala racha que terminará dentro de un par de años.