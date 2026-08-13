La luz y la gasolina elevan el IPC de julio al 3,4% en Córdoba, la mayor subida de precios desde 2022 en el séptimo mes del año

El transporte, la vivienda y la hostelería, fundamentalmente, han elevado el IPC (Índice de Precios de Consumo) de julio al 3,4% anual en Córdoba, la mayor subida de precios para el séptimo mes del año desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. De esta forma, la cesta de la compra se ha encarecido cuatro décimas respecto a junio y también ha subido un punto porcentual en doce meses.

La eliminación de las rebajas fiscales a productos energéticos (carburantes y electricidad, principalmente) aplicadas durante el segundo trimestre de este año para paliar las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán se encuentra, en buena medida, detrás de este resultado.

Durante el último mes, las subidas más significativas se han observado en los precios de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2%), el transporte (2,3%) y las actividades recreativas, el deporte y la cultura (2,2%), una evolución que estaría relacionada con el periodo vacacional.

Una tienda anuncia sus rebajas en el escaparate. / A. J. González

En cambio, la caída más destacada se ha producido en el vestido y el calzado (-11,8%), como consecuencia del periodo tradicional de rebajas, aunque también se reducen los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y los muebles (-1,2% en cada caso), y de los cuidados personales (-1,5%).

Subida generalizada de precios

En cuanto a las variaciones experimentadas en el último año, la subida de los precios de consumo es generalizada en Córdoba, a excepción del vestido y el calzado (-3,3%), y de los muebles y artículos para el hogar, donde disminuyen de forma muy leve. Los mayores incrementos se observan en los gastos corrientes de la vivienda (4,5%), el transporte (6%) y los restaurantes y servicios de alojamiento (5,7%).

En cuanto a otros productos y servicios básicos para las familias, los alimentos y bebidas se han encarecido un 1,3% anual en la provincia; la sanidad, un 2,1%; la enseñanza, un 3,1% y los precios del cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos se han elevado un 3,3% interanual.