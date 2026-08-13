Sucesos en Córdoba
Incendio en Parque Azahara (Córdoba): 25 vecinos evacuados y tres atendidos por inhalación de humo
Emergencias 112 informan de que el aviso se produjo en torno a las 11 horas y que los operarios están actuando todavía
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Veinticinco personas han tenido que ser evacuadas debido a un incendio localizado en un bloque de pisos de la calle del Deporte número 4, situada en la zona de Miralbaida-Parque Azahara en Córdoba. Fuentes de Emergencias 112 han explicado que el fuego se ha localizado en una tercera planta y que hasta el lugar se ha desplazado el SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento).
El aviso se produjo en torno a las 11 horas y de momento los operativos siguen actuando en la zona. Según la información facilitada, no hay heridos aunque sí tres personas que han tenido que ser atendidas por inhalación de humo.
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