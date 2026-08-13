Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en AteguaEclipse en CórdobaEclipse en los pueblos de CórdobaCIC BataNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaCrisis en CeutaHomicidio imprudenteTerremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agostoAeropuerto CórdobaSadeco
instagramlinkedin

Sucesos en Córdoba

Incendio en Parque Azahara (Córdoba): 25 vecinos evacuados y tres atendidos por inhalación de humo

Emergencias 112 informan de que el aviso se produjo en torno a las 11 horas y que los operarios están actuando todavía

Estado en el que ha quedado la vivienda donde se ha originado el incendio

Estado en el que ha quedado la vivienda donde se ha originado el incendio / A. J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Veinticinco personas han tenido que ser evacuadas debido a un incendio localizado en un bloque de pisos de la calle del Deporte número 4, situada en la zona de Miralbaida-Parque Azahara en Córdoba. Fuentes de Emergencias 112 han explicado que el fuego se ha localizado en una tercera planta y que hasta el lugar se ha desplazado el SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento).

A.J.González Córdoba Incendio de una vivienda en la calle del Deporte en El Parque Azahara

Interior de la vivienda afectada por el incendio / A. J. GONZÁLEZ

El aviso se produjo en torno a las 11 horas y de momento los operativos siguen actuando en la zona. Según la información facilitada, no hay heridos aunque sí tres personas que han tenido que ser atendidas por inhalación de humo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
  2. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  3. «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
  4. Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
  5. Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
  6. El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
  7. Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
  8. Los bares de Córdoba asumen sin alarmismo el futuro de las monodosis: 'Será más trabajoso, pero nos adaptaremos

Veinticinco vecinos evacuados y tres atendidos en el incendio de un bloque en Parque Azahara

Veinticinco vecinos evacuados y tres atendidos en el incendio de un bloque en Parque Azahara

El PSOE exige un plan estable para las exhumaciones en Córdoba: "Queremos financiación, convenio y calendario"

El PSOE exige un plan estable para las exhumaciones en Córdoba: "Queremos financiación, convenio y calendario"

Los colegios de abogados y procuradores de Córdoba reciben más de 810.000 euros por la Justicia Gratuita

Los colegios de abogados y procuradores de Córdoba reciben más de 810.000 euros por la Justicia Gratuita

Cobiomic, la empresa surgida de la UCO y el Imibic que ya es un referente de Córdoba Biotech y la inovación biomédica

Hacemos Córdoba reclama un plan para convertir Miraflores en un gran espacio público de encuentro, naturaleza y ocio

Hacemos Córdoba reclama un plan para convertir Miraflores en un gran espacio público de encuentro, naturaleza y ocio

La UCO entra en un programa de la Fundación ONCE para formar a jóvenes con discapacidad intelectual para mejorar su acceso al empleo

La UCO entra en un programa de la Fundación ONCE para formar a jóvenes con discapacidad intelectual para mejorar su acceso al empleo

El contrato para retomar las exhumaciones en las fosas de Córdoba ya está en licitación: "Es un compromiso real y firme"

El contrato para retomar las exhumaciones en las fosas de Córdoba ya está en licitación: "Es un compromiso real y firme"

El Ayuntamiento de Córdoba corta Santa Isabel del 17 al 28 de agosto: así cambia el acceso a Santa Marina

El Ayuntamiento de Córdoba corta Santa Isabel del 17 al 28 de agosto: así cambia el acceso a Santa Marina
Tracking Pixel Contents