Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en AteguaEclipse en CórdobaEclipse en los pueblos de CórdobaNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaCrisis en CeutaHomicidio imprudenteTerremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agostoAeropuerto CórdobaSadeco
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 13 de agosto de 2026

XXXVII Verbena

XXXVII Verbena / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

XXXVII Verbena

federación de peñas cordobesas

Continúa la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones de Cristina Serrano y Ana María Ruiz, copla; el Coro Vistasierra y la academia de baile Nanes Luna. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Noches en la terraza

Carmen, el jardín de tu recuerdo

Recital de copla a cargo de Carmen Abad, que ofrece un emotivo recital de copla en formato concierto, acompañada al piano por Alejandro Sánchez, en un recorrido único por la memoria, la fuerza interpretativa y el sentimiento de un género donde cada canción se convierte en una historia cantada).

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. 

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza de Don Gome, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
  2. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  3. «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
  4. Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
  5. Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
  6. El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
  7. Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
  8. Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 13 de agosto de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 13 de agosto de 2026

Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: "Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería"

Sandra, filóloga e intérprete cordobesa: "En CIC Batá, me enseñaron otras salidas profesionales y ahora tengo un trabajo fijo"

Cuatro de cada diez jóvenes que reciben formación en CIC Batá en Córdoba sale con un contrato de trabajo

Cuatro de cada diez jóvenes que reciben formación en CIC Batá en Córdoba sale con un contrato de trabajo

Mohamed, de rapero a soldador en Córdoba: "En mi país era músico y sigo con ello, pero me gusta mucho mi nuevo trabajo"

Mohamed, de rapero a soldador en Córdoba: "En mi país era músico y sigo con ello, pero me gusta mucho mi nuevo trabajo"

Hágase la sombra: el Sol y la Luna se alinean con Ategua en la tarde del eclipse

Hágase la sombra: el Sol y la Luna se alinean con Ategua en la tarde del eclipse

Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"

Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents