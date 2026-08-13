Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 13 de agosto de 2026
XXXVII Verbena
federación de peñas cordobesas
Continúa la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones de Cristina Serrano y Ana María Ruiz, copla; el Coro Vistasierra y la academia de baile Nanes Luna. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Noches en la terraza
Carmen, el jardín de tu recuerdo
Recital de copla a cargo de Carmen Abad, que ofrece un emotivo recital de copla en formato concierto, acompañada al piano por Alejandro Sánchez, en un recorrido único por la memoria, la fuerza interpretativa y el sentimiento de un género donde cada canción se convierte en una historia cantada).
CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
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