Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 13 de agosto de 2026

XXXVII Verbena

federación de peñas cordobesas

Continúa la XXXVII Verbena 2026 con las actuaciones de Cristina Serrano y Ana María Ruiz, copla; el Coro Vistasierra y la academia de baile Nanes Luna. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Noches en la terraza

Carmen, el jardín de tu recuerdo

Recital de copla a cargo de Carmen Abad, que ofrece un emotivo recital de copla en formato concierto, acompañada al piano por Alejandro Sánchez, en un recorrido único por la memoria, la fuerza interpretativa y el sentimiento de un género donde cada canción se convierte en una historia cantada).

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.