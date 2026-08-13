Funcionarios de la cárcel de Córdoba reducen a un recluso que se abalanzó sobre ellos portando unas cuchillas

Una pelea entre dos internos terminó con uno de ellos abalanzándose con cuchillas sobre varios funcionarios de la prisión de Córdoba, que lograron reducir la situación sin que se registraran trabajadores heridos. El sindicato APFP a denunciado el incidente a través de una nota de prensa donde reclama más funcionarios, mejores medios y una adecuada clasificación de los reclusos.

La sección sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en el centro penitenciario de Córdoba ha informado de que los hechos se produjeron este miércoles, 12 de agosto, sobre las 20.15 horas, después del cierre nocturno de las celdas.

Según la versión facilitada por el sindicato, los funcionarios fueron alertados de una pelea en una celda del módulo 5 y acudieron de inmediato ante la posibilidad de que alguno de los internos se encontrara en peligro. Cuando llegaron, encontraron a uno de los presos tendido en el suelo. El otro interno, al que APFP identifica como el agresor en la pelea inicial, fue trasladado inmediatamente al módulo de aislamiento.

Fue entonces, mientras los trabajadores atendían al interno que había quedado en el suelo e intentaban reanimarlo, cuando se produjo el segundo episodio de tensión.

El preso se levanta y se abalanza sobre los funcionarios

APFP sostiene que el interno se levantó repentinamente y se abalanzó sobre los funcionarios portando cuchillas, además de proferir insultos contra los trabajadores.

Los funcionarios pudieron controlar la situación y ninguno resultó herido, según la organización sindical. El preso, sin embargo, presentaba heridas aparentemente graves en la cara como consecuencia de la pelea previa y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir asistencia sanitaria. El sindicato señala también que el comportamiento del interno hacía pensar que podía encontrarse bajo "algún tipo de alteración mental".

A raíz de lo ocurrido, APFP insiste en la necesidad de mejorar la clasificación de los internos y advierte del incremento de reclusos que presentan trastornos de salud mental. La organización reclama además más medios para detectar el consumo o la presencia de determinadas sustancias psicotrópicas en los centros penitenciarios.

APFP alerta de falta de funcionarios y elevada ocupación

El sindicato vincula este incidente con una situación que viene denunciando desde hace años en la prisión de Córdoba, como es una elevada población reclusa y una plantilla que, a su juicio, resulta insuficiente para garantizar una vigilancia adecuada.

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