Endesa abre 11 expedientes al día en Córdoba por fraudes eléctricos: el 7% de la energía sustraída está ligada al cultivo ilegal de marihuana

El fraude eléctrico deja una media de 11 expedientes abiertos cada día en la provincia de Córdoba y las plantaciones de marihuana están detrás del 7% de toda la energía defraudada, según los datos facilitados por Endesa. La compañía alerta de que estos enganches ilegales no solo generan pérdidas energéticas, sino que pueden saturar las redes eléctricas y provocar problemas de suministro que terminan afectando al conjunto de los vecinos.

Según la información trasladada por Endesa, durante los seis primeros meses del año la eléctrica abrió 2.008 expedientes por fraude en Córdoba, lo que equivale a unos 11 casos diarios. En conjunto, la compañía cifra en cerca de 11 millones de kilovatios hora la energía defraudada durante ese periodo, el equivalente al consumo energético medio anual de 36.000 hogares.

Dentro de este fenómeno, Endesa pone especialmente el foco en los cultivos de marihuana en interiores, debido a la elevada cantidad de electricidad que requieren y a los efectos que pueden tener sobre las instalaciones de las zonas donde se concentran.

En el primer semestre, la empresa abrió en Córdoba 15 expedientes de fraude relacionados con plantaciones de marihuana, que supusieron, según sus cálculos, cerca de un millón de kilovatios hora defraudados, es decir, alrededor del 7% de la energía defraudada en la provincia.

Una plantación de marihuana en el interior de una vivienda intervenida por la Guardia Civil en Córdoba. / CÓRDOBA

Una plantación puede consumir como 80 viviendas a la vez

La elevada demanda eléctrica de los cultivos interiores explica la preocupación de la compañía. Según Endesa, una sola plantación de marihuana puede llegar a consumir tanta electricidad como 80 viviendas funcionando simultáneamente durante las 24 horas del día.

Esta demanda extraordinaria puede llevar las redes de determinadas zonas a niveles de consumo comparables con los de áreas industriales, pese a que las instalaciones eléctricas de los barrios residenciales no fueron diseñadas para soportar esas cargas.

El resultado, advierte la empresa, puede ser la saturación de las redes eléctricas, con interrupciones del suministro y riesgos tanto para las instalaciones como para las personas que viven en los inmuebles y su entorno.

Endesa señala que en algunos puntos afectados por fraude masivo ha llegado a triplicar la potencia disponible con el objetivo de reducir los problemas ocasionados por estas conexiones ilegales. Sin embargo, la compañía insiste en que reforzar la infraestructura no resuelve por sí solo el problema si permanece activo el origen del consumo fraudulento.

La eléctrica explica que, cuando se producen actuaciones contra conexiones ilegales pero no se desmantelan las plantaciones, el consumo puede reducirse bruscamente durante la intervención para volver a aumentar poco después.

Refuerzo de la red y colaboración policial

Endesa asegura que está reforzando sus infraestructuras eléctricas en las zonas especialmente afectadas mediante la instalación de nuevos centros de transformación, la ampliación de los existentes y el tendido de nuevo cableado.

La compañía subraya que estos incrementos de potencia se están realizando incluso en lugares donde no existe un crecimiento de población o de actividad industrial que justifique un aumento ordinario de la demanda eléctrica.

Al mismo tiempo, la empresa colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las operaciones dirigidas contra cultivos de marihuana y conexiones fraudulentas.

Como ejemplo de la repercusión que tienen estas instalaciones sobre la red, Endesa alude a una operación desarrollada este año en Andalucía en la que fueron desmanteladas 40 plantaciones de marihuana, con más de 5.000 plantas, y se realizaron 30 cortes de suministro por enganches ilegales. Tras la intervención, según la compañía, la demanda energética de la zona descendió de manera significativa.

El problema trasciende, además, el ámbito provincial. Endesa cita el Informe Europeo sobre Drogas 2025, según el cual España concentró el 73% de las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la Unión Europea. La empresa apunta también a Andalucía como uno de los territorios especialmente afectados por el cultivo interior de cannabis.

La compañía advierte además de la peligrosidad de algunas manipulaciones asociadas a estas instalaciones, desde tendidos ilegales de cables de larga distancia hasta alteraciones de fusibles en centros de transformación o sistemas destinados a impedir el acceso a los lugares donde se encuentran los cultivos.

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Los datos del primer semestre sitúan así el fraude eléctrico en Córdoba como un problema que va más allá de la energía sustraída: con 11 expedientes abiertos cada día y un 7% de la energía defraudada vinculada, según Endesa, a plantaciones de marihuana, la compañía reclama mantener la actuación sobre los enganches ilegales y los cultivos para evitar que sus consecuencias terminen repercutiendo en el suministro eléctrico del resto de los vecinos.