La DGT prevé 114.000 desplazamientos en Córdoba el fin de semana del 15 de agosto: estos son los tramos horarios y puntos conflictivos de tráfico

Córdoba afronta uno de los fines de semana con mayor movimiento de vehículos de todo el verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 114.000 desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Córdoba durante la Operación Especial de Tráfico que pone en marcha el organismo estatal con motivo del festivo del 15 de agosto, día de La Asunción, una cifra que representa el 11,4% de los movimientos previstos en Andalucía. Tráfico señala un tramo de la A-4 a su paso por Córdoba como el punto más conflictivo de tráfico en la provincia dentro de este operativo.

Según ha informado la DGT en una nota de prensa, el dispositivo se activará a las 15.00 horas de este viernes 14 de agosto y permanecerá activo hasta el domingo 16, coincidiendo con el festivo nacional del sábado 15. Tráfico espera un importante volumen de viajes tanto de salida como de regreso en este facha, que coincide, además, con el cambio de quincena de agosto, así como desplazamientos de fin de semana hacia el litoral, zonas de montaña y segundas residencias.

Para hacer frente al incremento de la circulación, la DGT movilizará a personal de los centros de gestión de tráfico, patrullas de helicópteros, equipos encargados del mantenimiento y de las medidas especiales en carretera y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Puntos conflictivos y horas con más tráfico

Las carreteras que concentrarán una mayor intensidad circulatoria en la provincia serán la A-4 y la A-45. Uno de los principales puntos conflictivos en Córdoba estará en la A-4, entre los kilómetros 399 y 409, debido a las posibles congestiones en los distintos accesos a la ronda exterior de la capital, a través de la N-432, A-45 y CO-32, según detalla Tráfico.

Retenciones en la A-4, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

En cuanto a las horas de mayor circulación, según las previsiones de la DGT, el viernes 14 se espera una mayor afluencia en las carreteras sea entre las 15.00 y las 22.00 horas. El sábado 15 se esperan mayores movimientos entre las 10.00 y las 15.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 16 las franjas con más circulación serán de 10.00 a 15.00 y de 18.00 a 22.00 horas.

La distribución horaria incluida por la DGT para el conjunto de la operación también señala como periodos especialmente complicados de tráfico los tramos de 16.00 a 23.00 horas del viernes, de 09.00 a 14.00 horas del sábado y de 18.00 a 23.00 horas, el domingo.

Cortes por obras y rutas alternativas

El dispositivo de la DGT también llama la atención sobre varias carreteras de la provincia que presentan cortes totales por obras, desprendimientos o daños en la vía.

Entre ellas se encuentran la A-4154, en El Salado, en Priego de Córdoba, entre los kilómetros 42,750 y 42,800; la CO-6212, a la altura de la Ermita de la Virgen de la Sierra de Cabra, en el kilómetro 5; y la CO-8204, en Almedinilla, entre los kilómetros 0 y 4,8. También figuran la C-333a en Lucena, entre los kilómetros 0 y 3,2, afectada por desprendimientos, y la SE-GI-01 en Palma del Río, en el kilómetro 13,650, con un corte total debido a daños en la vía.

Para evitar posibles retenciones en la A-4, Tráfico recomienda como itinerarios alternativos la N-431 en el tramo entre Córdoba y el límite de la provincia de Sevilla, y la N-420 entre Córdoba y el límite con la provincia de Jaén.

La DGT recuerda además la importancia de planificar el viaje, consultar previamente el estado de las carreteras, revisar el vehículo y realizar descansos aproximadamente cada dos horas. También insiste en el uso obligatorio del cinturón de seguridad, casco y sistemas de retención infantil, así como en mantener cero alcohol y drogas al volante y adaptar siempre la velocidad a las condiciones de la carretera.