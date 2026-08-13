Cuatro de cada diez jóvenes que reciben formación en CIC Batá en Córdoba sale con un contrato de trabajo

Encontrar un empleo no es tarea fácil para muchos jóvenes. Ya sea por falta de formación, por el entorno social en que se mueven o por carecer de la orientación necesaria, hay quien necesita un empujón para acceder al mercado laboral. El Centro de Iniciativas para la Cooperación CIC Batá es una de las entidades sociales que aglutina más proyectos dirigidos a la inserción laboral para la población juvenil en la provincia de Córdoba. Según Eduardo Álvarez, coordinador de los proyectos de Empleo y de la Agencia de Colocación de CIC Batá, "más de 2.000 jóvenes de entre 18 y 30 años que no estudian ni trabajan participan cada año en Córdoba en sus programas de integración y orientación laboral y alrededor de un 40% acaban con un contrato de trabajo". No solo se trabaja en la formación académica, "también se abordan contenidos relacionados con las competencias digitales, la inteligencia emocional o el autoempleo".

Su amplia red de proyectos de empleabilidad, coordinados en gran medida con el Servicio Andaluz de Empleo, está enfocada en aprovechar el talento y dotar a las empresas de la mano de obra que necesitan en un momento en el que numerosos sectores se quejan de la dificultad para conseguir trabajadores cualificados. Para paliar ese déficit en el sector empresarial, una parte importante de los talleres que se planifican van dirigidos a jóvenes en situación de desempleo, con el fin de dotarles de una cualificación y certificación profesional que se ajuste a las demandas del mercado laboral, en campos como la soldadura de mantenimiento, la logística, el montaje de instalaciones lumínicas, la electricidad y otros campos como los auxiliares de jardinería o la atención domiciliaria.

Agencia de Colocación de CIC Batá

Más de 300 empresas cordobesas, algunas de gran renombre como Iluminaciones Ximénez, Magtel o la Asociación de Metal, colaboran estrechamente en la entidad ofreciendo prácticas a los jóvenes que a menudo culminan la formación con un puesto de trabajo. La Agencia de Colocación de CIC Batá, que este año ha sido actualizada y que en este momento cuenta con más de 1.800 personas inscritas, actúa como mediadora cuando las empresas necesitan personal. "Actuamos como una consultora gratuita, publicamos los anuncios en nuestra web y hacemos un filtro entre los candidatos que se presentan para ofrecer a las empresas los perfiles que mejor encajan con lo que están buscando".

Proyectos Integrales

Uno de los programas que acaba de culminar es el de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral de Colectivos Jóvenes y va dirigido a chicos y chicas de 18 a 30 años que están en paro y no están estudiando inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Según una de las responsables de estos proyectos en Córdoba, "el objetivo es mejorar la empleabilidad de estos jóvenes con itinerarios personalizados en los que se combina la orientación laboral con la formación, el desarrollo de competencias y el acompañamiento para la búsqueda activa de empleo".

En la convocatoria que acaba de terminar, un total de 165 jóvenes, un 25% de mujeres y un 75% de hombres, derivados del SAE, han participado en los Proyectos Integrales y más del 60% han logrado la inserción laboral en empresas. Además, "siete jóvenes han puesto en marcha su propio negocio con el acompañamiento del programa", detallan. "Aunque no se distingue a los participantes por su situación social, en CIC Batá nos centramos especialmente en los perfiles más vulnerables", explica, "por eso una parte importante de los jóvenes que atendemos tenía especiales dificultades para acceder al mercado laboral".

El centro Impulsa Duque de Rivas es uno de los espacios donde CIC Batá ofrece capacitación orientada a las necesidades del mercado laboral, con cursos sobre limpieza de alojamientos y montaje de redes eléctricas. 12 de las 19 personas formadas en el último curso, han conseguido un empleo empresas como Hotel Eurostars Palace, Hotel Patios del Orfebre, Atende, Residencia Bouco Sierra, la Piscina Club Figueroa, RAHI Instalaciones Eléctricas, Elebobisa, Inmaelec AT BT y EJ Solar, lo que en opinión de su responsable, Rafael Cantero, "demuestra la eficacia del modelo, que combina formación especializada y colaboración con el tejido empresarial cordobés".

Participantes en el programa Alma Andalucía en Córdoba. / CÓRDOBA

Proyectos novedosos

El proyecto 3D Yes Erasmus+ es uno de los más novedosos. Echó a andar el año pasado y está enfocado a jóvenes en riesgo de exclusión que están fuera del sistema educativo. Para ello, reciben formación para desarrollar soluciones práctica para personas con discapacidad motora realizadas con tecnología 3D, capacitándolos para emprender su propio negocio con la fabricación de soluciones personalizadas dirigidas a personas con discapacidad motora basadas en tecnología 3D. ALMA Andalucía, otro programa europeo de inclusión, busca también esa inserción laboral de jóvenes que no estudian ni trabajan mediante una experiencia transformadora en el extranjero. Así, ocho jóvenes de La Carlota buscarán su motivación profesional con una formación que culminará con prácticas en Alemania.

Formar a los jóvenes de los barrios más vulnerables para que sepan usar las nuevas tecnologías en cuestiones básicas como la búsqueda de un empleo es otra de las tareas que aborda CIC Batá, según Eduardo Álvarez, gracias a sus centros tecnológicos. Los centros vuelan, ubicados en Palmeras, Moreras y Sector Sur. "Contamos con un dinamizador permanente que ofrece atención gratuita a los usuarios para orientarles en el manejo de internet y para combatir el analfabetismo tecnológico".