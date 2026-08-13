Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en AteguaEclipse en CórdobaEclipse en los pueblos de CórdobaNormativa envasesCordoba CF sociosIMV CórdobaCrisis en CeutaHomicidio imprudenteTerremoto de Colombia, en directoIncendio de NieblaComercios 15 de agostoAeropuerto CórdobaSadeco
instagramlinkedin

Testimonio

Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: "Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería"

El joven cordobés encontró una oportunidad laboral tras completar un curso de formación como auxiliar de jardinería

Cristian trabaja como jardinero en el zoológico de Córdoba para la empresa Licuas.

Cristian trabaja como jardinero en el zoológico de Córdoba para la empresa Licuas. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

Cristian es uno de los jóvenes nini que han conseguido un empleo después de hacer un curso de formación con CIC Batá en Córdoba. Cordobés de 25 años, Cristian llegó a la organización aconsejado por un primo que había hecho un curso de Mecánica y había encontrado trabajo. "Me lo comentó y me pasé para apuntarme a algo yo también", recuerda. Antes de eso, había hecho la ESO, un curso de inglés y uno de electricidad que dejó a medias porque no era lo suyo. "Después de eso, estuve saltando de una cosa a otra, haciendo trabajos temporales como repartidor de comida rápida, camarero y reponedor, pero nada fijo", señala.

Cristian, uno de los jóvenes que ha encontrado empleo tras hacer un curso con CIC Batá.

Cristian, uno de los jóvenes que ha encontrado empleo tras hacer un curso con CIC Batá. / CÓRDOBA

En CIC Batá, le explicaron las opciones que había y decidió hacer el curso de auxiliar de Jardinería. "Estaba un poco perdido, no sabía bien por dónde tirar, nunca se me habría ocurrido trabajar en jardinería si no fuera por CIC Batá", afirma. El curso duró un mes, dos semanas de teoría y dos de práctica. Explica que siempre fue una persona de acción: "Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería", confiesa, "allí me ayudaron, no sabía por dónde tirar". Además, asegura que la formación fue entretenida. "El profesor de teoría nos llevó a una urbanización para que viéramos herramientas, maquinaria, etc y eso lo hizo más ameno".

Noticias relacionadas y más

Ahora está satisfecho con lo que hace, trabajando para una de las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de Córdoba para la jardinería, en este caso, del zoológico. "Cuando acabé el curso y las prácticas, me llamaron para cubrir una baja, tengo horario de 6.30 a 13.30, ojalá pudiera seguir con esta empresa", dice sin dudar. "Ahora puedo aportar dinero a casa y eso siempre viene bien y me gustaría ahorrar para comprarme un piso".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
  2. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  3. «Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»
  4. Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
  5. Trece detenidos en Córdoba y otras tres provincias por defraudar 11,9 millones de euros en IVA de bebidas
  6. El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles
  7. Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
  8. Así pasan las vacaciones de verano los famosos cordobeses: de la playa al escenario

Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: "Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería"

Sandra, filóloga e intérprete cordobesa: "En CIC Batá, me enseñaron otras salidas profesionales y ahora tengo un trabajo fijo"

Mohamed, de rapero a soldador en Córdoba: "En mi país era músico y sigo con ello, pero me gusta mucho mi nuevo trabajo"

Mohamed, de rapero a soldador en Córdoba: "En mi país era músico y sigo con ello, pero me gusta mucho mi nuevo trabajo"

Cuatro de cada diez jóvenes que reciben formación en CIC Batá en Córdoba sale con un contrato de trabajo

Cuatro de cada diez jóvenes que reciben formación en CIC Batá en Córdoba sale con un contrato de trabajo

Hágase la sombra: el Sol y la Luna se alinean con Ategua en la tarde del eclipse

Hágase la sombra: el Sol y la Luna se alinean con Ategua en la tarde del eclipse

Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"

Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: "El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 12 de agosto

Tracking Pixel Contents