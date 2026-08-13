Testimonio
Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: "Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería"
El joven cordobés encontró una oportunidad laboral tras completar un curso de formación como auxiliar de jardinería
Cristian es uno de los jóvenes nini que han conseguido un empleo después de hacer un curso de formación con CIC Batá en Córdoba. Cordobés de 25 años, Cristian llegó a la organización aconsejado por un primo que había hecho un curso de Mecánica y había encontrado trabajo. "Me lo comentó y me pasé para apuntarme a algo yo también", recuerda. Antes de eso, había hecho la ESO, un curso de inglés y uno de electricidad que dejó a medias porque no era lo suyo. "Después de eso, estuve saltando de una cosa a otra, haciendo trabajos temporales como repartidor de comida rápida, camarero y reponedor, pero nada fijo", señala.
En CIC Batá, le explicaron las opciones que había y decidió hacer el curso de auxiliar de Jardinería. "Estaba un poco perdido, no sabía bien por dónde tirar, nunca se me habría ocurrido trabajar en jardinería si no fuera por CIC Batá", afirma. El curso duró un mes, dos semanas de teoría y dos de práctica. Explica que siempre fue una persona de acción: "Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería", confiesa, "allí me ayudaron, no sabía por dónde tirar". Además, asegura que la formación fue entretenida. "El profesor de teoría nos llevó a una urbanización para que viéramos herramientas, maquinaria, etc y eso lo hizo más ameno".
Ahora está satisfecho con lo que hace, trabajando para una de las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de Córdoba para la jardinería, en este caso, del zoológico. "Cuando acabé el curso y las prácticas, me llamaron para cubrir una baja, tengo horario de 6.30 a 13.30, ojalá pudiera seguir con esta empresa", dice sin dudar. "Ahora puedo aportar dinero a casa y eso siempre viene bien y me gustaría ahorrar para comprarme un piso".
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